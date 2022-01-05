Olur ya, bir gün kutuplarda mahsur kalırsınız ve hayatta kalmak için kutup ayısı yemek zorunda kalabilirsiniz; tabii ilk önce o sizi yemezse!

İlk olarak "Kutup ayısı yiyen mi varmış?" sorusunu yanıtlamak gerekiyor. Grönland gibi bölgelerde gerçekten de kutup ayısı eti yiyen insanlar bulunuyor, fakat karaciğerini asla yemiyorlar.

Sizin, kutup ayısı etini de ciğerini de yeme ihtimaliniz oldukça düşük fakat asıl konu bu değil. Ne oluyor da kutup ayısının karaciğerini yemek sizi öldürecek kadar bir etki yaratıyor? Gelin, bunu açıklayalım:

Grönland'da yaşayan bir ailenin, akşam yemeği için hazırlamakta olduğu kutup ayısı eti:

Rahatsız Edici Görüntü

Peki etini yemek mümkünken ciğerini yemek neden ölümcüldür? Çünkü kutup ayısının ciğerinde haddinden fazla A vitamini bulunur.

Kutup ayıları, deniz yosunları tarafından üretilen A vitaminini biyolojik olarak biriktiren en iyi etoburlardır.

Bazı vitaminler suda çözünürken, A vitamini ise sadece yağda çözünür. Suda çözünmediği için de vücuttan idrar yoluyla kolayca atılamaz.

Bunun yerine, zehirli besinler vücudun filtrasyon organı olan karaciğerde toplanır. Bu olay hipervitaminoz durumuna yol açar.

Ayılar ve fokların karaciğerlerinde genellikle yüksek düzeyde A vitamini bulunur, kutup ayıları ise bu konuda zirvededir.

İnsanlarda A vitamini için önerilen günlük alım miktarı (RDA) 0.9 mg'dır.

Bu miktarı bir kutup ayısının karaciğerinin sadece onda birini yiyerek bile elde edebilirsiniz. Fazlası ise sizi öldürür.

Kutup ayısı karaciğerinin tamamı, 52 yetişkini öldürmeye yetecek kadar A vitamini içerir.

Ciğeri saklayıp her gün günlük alım miktarınız kadar yediğinizi varsayalım, böyle bir durumda ise o karaciğer size 143 yıl boyunca yeterdi. Kutup ayısının ciğerinde toplam 52.195 kapsül tutarında A vitamini bulunmaktadır.

Kaynaklar: 1, 2