Zhong Shanshan, Çin'in iş dünyasına adını altın harflerle yazdırmış bir girişimci. Etkili bir strateji ve pazarlama örneğini gerçekleştiren Zhong'u başarıya götüren kilit nokta ise sadece bir su!

Nongfu Spring şirketinin kurucusu Zhong Shanshan, doğal mineralli su üreterek Çin'de büyük bir başarı elde etti. Yükselişi su şişeleri ile olsa da ilaç endüstrisinde de etkileyici bir varlık oluşturarak Çin'in ve Asya'nın en zengin iş insanı oldu.

Peki bu büyük başarısının arkasında yatan hikâye nasıl oldu da buraya evrildi?

Zhong Shanshan, 1954 yılında Çin'in Zhejiang eyaletinde dünyaya geldi.

Genç yaşta ailesinin maddi zorluklarıyla karşılaşan Zhong, sanılanın aksine üniversite eğitimine devam etmeyerek çalışma hayatına atıldı. İlk iş deneyimlerine inşaat işçiliği ve gazetecilikle başlayan başarılı girişimci, çeşitli sektörlerde çalışarak kariyerine şekil verdi.

Birçok sektörde deneyim kazanması onun önünü açan yegâne şey oldu. Çünkü adını duyuracak olan Nongfu Spring şirketini 1996 yılında birçok deneyiminin ardından kurdu.

Bu şirket, doğal mineralli su ürünleriyle Çin pazarında büyük bir talep buldu. Zhong, girişimcilik yetenekleri ve iş stratejileriyle Nongfu Spring'i başarılı bir marka hâline getirmeyi başarmıştı.

Tabii ki yalnızca Nongfu Spring'de başarılı olmadı, ilaç devi Wantai'nin sahibi olarak Çin'in en büyük içecek ve ilaç şirketlerine de şu an liderlik ediyor.

Son yıllarda servetindeki etkileyici artışlarla dikkat çeken Shanshan, Aralık 2020'de Asya'nın en zengin insanı oldu. 2020'de serveti 7 milyar dolar artan iş insanı, Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ve Hindistanlı petrokimya imparatoru Mukesh Ambani'yi listede geride bıraktı. Nongfu Spring üretirken reklamı ve pazarlaması, doğal ürünler üzerinden gerçekleşiyor.

"Biz su üretmiyoruz, doğanın taşıyıcılarıyız." (我们不生产水，我们只是大自然的搬运工) anlamına gelen slogan, tüketicilerin kalbini ve güvenini kazandı.

Bloomberg Milyarderler İndeksi'ne göre, "yalnız kurt" lakaplı Shanshan'ın bugünkü serveti 64,5 milyar dolar. 68 yaşındaki milyarderin aynı zamanda medya, tarım ve çeşitli sağlık alanlarında faaliyet gösteren şirketlere sahip olması kuşkusuz onu en ön sıralara taşıyan faktörlerden biri.

Beijing Wantai Biological Pharmacy'nin kurucusu olarak biyolojik ürünler ve aşılar alanında faaliyet gösteriyor.

Zhong Shanshan, 2020'de çıkan COVID-19 kapsamında aynı yılın nisan ayında aşı üreticisi Beijing Wantai Biological'ı halka arz etti ve bu hamlesiyle Çin borsasındaki hisseleri önemli bir yükseliş yaşadı.

Şirket, COVID-19 aşıları geliştiren kurumlar arasında yer almasıyla dikkat çekerken o yıllarda hisseleri yüzde iki binden fazla değer kazanarak tavan yaptı. Yapacağı hamleleri doğru zamanlamayla gerçekleştirmesi, onu bugünkü zenginliğine getirdi desek yanılmış olmayız.

Aşı şirketinin başarısından 3 ay sonra onu zenginliğe taşıyan su şirketi Nongfu Spring'i de halka arz etti. Bu hamlesi, şirketin hisselerinin yüzde 155'ten fazla değer kazanmasına sebep oldu.

Bu hamlesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran iş insanının sadece etkili bir satış stratejisi ve doğru zamanlaması, şu an kendisini Asya'nın en zengini yapmaya yetti. Şu anda dünyada da en zenginler listesinde 6. sırada.

68 yaşındaki Shanshan, küresel çapta etkisini hâlâ sürdürüyor ve iş dünyasında güçlü liderlik sergilemeye devam ederken çok yönlü kişiliği de onu zirveden indirmiyor.

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