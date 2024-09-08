En sevilen çizgi filmlerden biri olan SüngerBob KareŞort, neredeyse hepimizin çocukluğunda tatlı bir iz bırakmıştır. Peki, bizleri ekran başına kitleyen çizgi filmin adının aslında başka bir şey olması planlandığını biliyor muydunuz? Haydi detayları anlatalım.

SüngerBob KareŞort, 1999 yılında hayatlarımıza girmesinin arından dünya çapında büyük beğeni toplayarak başta çocuklar olmak üzere her yaştan izleyicinin beğenisini kazanmayı başarmış bir çizgi film.

Ancak ilginçtir ki hayatlarımızın en sıcak ve samimi anılarında yer bulmuş bu çizgi filmin ve de baş karakterinin adının aslında bambaşka bir isim olması planlanmıştı.

SüngerBob KareŞort'un yaratıcısı Stephen Hillenburg, başlangıçta karakterini “SpongeBoy” olarak adlandırmayı planlamıştı.

Türkçesi “Sünger Oğlan” anlamına gelen “Sponge Boy” isminin karakterin ve de çizgi filmin ismi olarak kullanılması planlansa da bu aşamada bazı engellerle karşılaşıldı.

Çünkü bu isim bir temizlik şirketi tarafından kullanılıyordu ve ileride telif hakkı sorunları ve yasal zorluklarla karşılaşmamak için planlanan ismi kullanmamak ve isim değişikliğine gitmek kaçınılmaz oldu.

İşte bu şekilde o efsane isim doğdu. SüngerBob KareŞort!

Dizinin seslendirme sanatçısı Tom Kenny basit bir öneri sunarak “Boy” kelimesini “Bob” ile değiştirmeyi önerdi.

Karakterin kare şort giymesinden dolayı da isminin arkasına “Kare Şort” eklendi.

Böylelikle, çocukluğumuzun bir parçası olacak ve 7’den 70’e beğeni toplayacak o çizgi filmin adı ortaya çıktı. SüngerBob KareŞort!

Özetle, Hillenburg’un yaptığı bu küçük değişiklik çizgi film serisinin dünya çapında başarılı olmasını sağlayan faktörlerden biri oldu.

Bugünse, SüngerBob Kareşort ismi hem çocuklar hem de yetişkinler için unutulmaz bir isim olmanın ötesine geçerek bir marka hâline geldi.

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