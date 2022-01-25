Günümüz internetinin en temel yapıtaşı olan sunucu (server) nedir? Ne çeşit sunucular vardır? Sunucu çeşitlerinin kendi çapında sundukları avantajlar nelerdir? İşte tüm soruların cevabını, bu yazıda veriyoruz.

Teknolojinin ve İnternetin günlük yaşamda daha çok kullanılmasıyla birlikte bilgisayar ve dijital dünyaya ait terimlerin de daha çok kullanılmaya başlandığını görebilirsiniz. Server ve sunucu ifadeleri, İnternetin yaşamımıza dahil ettiği terimler arasında yer alır. Aslında Server ve sunucu aynı şeyi ifade eder. Server; bir bağlantı ağını yönetmek, veritabanı barındırmak, dosya paylaşmak, uygulama paylaşmak, web sayfaları ile e-posta barındırmak için kullanılan güçlü bilgisayar olarak ifade edilebilir.

Cihazlar aracılığı ile web erişimi sağlanmasına olanak tanıyan sunucu, kesintisiz bir şekilde çalışır. Sunucunun kesintisiz bir şekilde 7/24 çalışması son derece önemlidir. Çalışması kesintiye uğrayan sunucuya bağlı olan web siteleri yayın yapamaz. Bu nedenle İnternet kullanıcılarının da o web sitelerine erişimi mümkün olmaz.

Sunucu Nerede Barındırılır?

Kesintisiz iletişimin sağlanabilmesi için sunucuların yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı yerlerde barındırılması gerekir. Sunucular data center adı verilen özel alanlarda barındırılır. Elbette işletmelerin kendi sunucuları için özel bir alan oluşturması da mümkündür. Fakat sadece 1 sunucu için uygun koşullar hazırlamak ve güvenlik önlemleri almak oldukça maliyetli bir iştir. Bu nedenle sunucuların barındırılması için özel olarak hazırlanan veri merkezlerini kullanmak daha faydalı, az maliyetli ve çözümcül bir yaklaşımdır.

Sunucu hizmeti alırken barındırma koşulları hakkında detaylı bilgi edinmek faydalı olur. Sunucunun barındırıldığı alan, kesintisiz bağlantının sağlanması bakımından önem taşır. Network altyapısına önem veren Natro, Çizgi Telekomünikasyon A.Ş. veri merkezini uzman ekibi ve 6 farklı monitör ile 7/24 takip eder. Yüksek güvenliğin sağlandığı veri merkezlerinde bulunan sunucuları kullanmak için Natro’nun sunucu seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

Sunucu Çeşitleri Nelerdir?

Sunucular, kullanım amaçları doğrultusunda özelleştirilen uygulamalar ve donanımlar barındırırlar. Bu yüzden kullanım amacına göre farklı server çeşitleri mevcuttur. Server çeşitleri, kullanım amaçları ve özellikleri şu şekilde sıralanabilir.

Dedicated Server

Paylaşımsız fiziksel sunucu olarak da bilinen Dedicated sunucu, kolay bir şekilde host edilir. Dedicated server kurabilmek için özel ekipman bileşenlerine ve yüksek teknolojiye ihtiyaç duyulur. Donanımsal ve yazılımsal kapasitesi sayesinde kullanıldığı ağ üzerinde antivirüs güncellemesi, izinsiz girişlerin tespiti, güvenlik denetimi, DDoS koruması, işletim sistemi güncellemesi, veritabanı yönetimi, yedekleme, geri yükleme ve DNS barındırma gibi pek çok işlemi kolay bir şekilde yapabilir. Paylaşımsız sunucuların işlemcisi, RAM ve disk alanı sadece bir kişiye veya bir işletmeye aittir. Bu nedenle kullanımı son derece güvenlidir.

Fazla sayıda görsel ve veri barındıran ve yüksek hacimli trafiği bulunan işletmeler için Dedicated server ideal bir sunucudur. Paylaşımsız sunucu, yüksek performans sunar. Bu nedenle iş hacmi yüksek olan işletmeler Natro’dan Dedicated sunucu alabilirler. Natro’nun sağladığı Dedicated server ihtiyaçlara göre kolay bir şekilde konfigüre edilebilir. Natro, Dedicated sunucu kurulumunu bir iş gününde teslim eder. Kaliteli ve hızlı bir şekilde server hizmeti almak istiyorsanız, kaliteli ve çözüm odaklı hizmet anlayışı ile hareket eden Natro’yu tercih edebilirsiniz.

VDS Server

VDS sunucu, sanal atanmış sunucudur. Sanal özel sunucu (VPS) ile sık sık karıştırılsa da farklılıkları mevcuttur. Sanallaştırma yöntemiyle oluşturulan VDS sunucuyu kullanıcının ihtiyaçlarına göre özelleştirmek mümkündür. VDS server, birbirinden bağımsız işletim sistemi ve server yazılımı barındırır.

VDS Sunucu Hangi Siteler için Uygundur?

VDS sunucular, yüksek iş yükü nedeniyle trafik alan web siteleri ve kurumsal web siteleri için idealdir. Yoğun trafik alan sitelerde hız ile ilgili sorunlar yaşamak mümkündür. Hız problemleri web sitelerinin ziyaretçilerini olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle büyük ölçekli işletmelerin VDS server kullanması tavsiye edilir. Çünkü VDS sunucular her zaman yüksek performans ile çalışırlar. İhtiyacınıza uygun çözümlere ulaşmak için natro.com tıklayabilir, vds sunucu kiralama seçeneklerini inceleyebilirsiniz.

VDS Sunucunu Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Disk alanı, RAM ve CPU kaynakları paylaşımsızdır. Bu nedenle diğer sitelerin kaynaklarının kullanılması mümkün değildir.

Root erişimi ile sunucu üzerinde daha çok kontrol sahibi olunmasını sağlar.

Web sitelerinin ihtiyaç duyması durumunda kaynak artırımı yapılabilir.

Trafik dalgalanmaları ile başa çıkar.

Gecikme ve yüklenme sorunları yaşanmaz.

Dedicated sunucuya göre daha ekonomiktir.

VPS Server

VPS sunucu, sanallaştırma yazılımı kullanılarak fiziksel bir sunucunun sanal sunucu parçalarına ayrılmasını ifade eder. Tek bir kaynağın birden fazla kişi tarafından kullanılmasına olanak sunan VPS server, özel sanal sunucu anlamını taşır. VPS sayesinde fiziksel sunucu üzerinde birbirinden tam anlamıyla bağımsız olarak çalışan birden fazla özel sanal sunucu bulundurulabilir. VPS sunucudaki alanlar diğer kullanıcılardan net bir şekilde ayrıldığı için kullanıcı kaynaklı problemler oluşmaz. Aynı fiziksel sunucuyu kullanan VPS server kullanıcılarından herhangi birinin yavaşlama sorunu diğer kullanıcıları etkilemez.

VPS Sunucu Hangi Siteler için Uygundur?

Her web sitesinin ihtiyaçları farklıdır. Bu nedenle sitenin ihtiyaçlarını karşılayan sunucular kullanmak gerekir. Aksi halde web sitelerinin verimli bir şekilde çalışması mümkün olmaz. E-ticaret siteleri, yoğun trafik alan iş ve finans web uygulamaları ve yoğun kaynak kullanan siteler VPS sunucu kullanabilirler. Bir işletmeye ait birden fazla sitenin aynı VPS sunucusu üzerinde barındırılması mümkündür. İşletmeniz için en ideal sunucuya Natro’dan ulaşabilirsiniz.

VPS Sunucunun Avantajları Nelerdir?

VPS sunucunun sağladığı avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

Ayrıştırılmış alanlar arasında dosya erişimi ve veri alışverişi söz konusu değildir.

Her kullanıcının kendine ait bellek, bant genişliği ve depolama alanı mevcuttur.

Trafik alan web sitelerinin ihtiyacı olan kaynağı kolay bir şekilde sağlayabilir.

1 sunucu üzerinde fazla sayıda site barındırabilir.

Kaynakları ölçeklendirme imkanı sunar

Esneklik ve root eşimi sayesinde kullanıcıya bağımsızlık sağlar.

Sitelerin güçlendirilmesi için yapılandırma oluşturulmasına izin veren özellikleri mevcuttur.

Güvenlik protokollerinin uygulanması ve artırılması mümkündür.

Bulut Sunucu

Bulut sunucu, bazı özellikleri nedeniyle VPS ile benzerlik gösterse de iki sunucuyu birbirinden ayıran temel farklar mevcuttur. Bulut sunucu, birden fazla fiziksel serverın bir araya gelerek oluşturduğu ağın sunuculara bölünmesidir. VPS’de ise tek bir fiziksel server söz konusudur. Son zamanlarda bulut sunucunun tercih edilmesinin nedenlerinden biri ölçeklenebilir olmasıdır. Bunun yanı sıra bulut serverın depolama alanını artırmak da mümkündür. VPS sunucuda depolama alanının büyüklüğü fiziksel sunucuya bağlı olduğu için kapasiteyi artırmak mümkün değildir. Bulut sunucuda sabit fiyat söz konusu değildir. Fiyatlandırma kaynak kullanımına göre yapılır. Depolama seviyesi, harcanan trafik ve kullanılan CPU saati oranında fiyatlandırma yapılır. Bu nedenle bulut sunucu bazı durumlarda çok ucuza gelir. Natro’nun sunduğu bulut sunucu hizmeti, yüksek performans sağlar.

Bulut server hizmetini ücretsiz kontrol paneli ve ücretsiz DDoS koruması ile birlikte sunan Natro’nun tüm hizmetleri incelenmeye değerdir. Bulut sunucuyu özellikle yazılımcılar tercih ederler. Çünkü bulut serverın özel amaçlar için kullanılması kolaydır.

Cloud Server Hangi Siteler için Uygundur?

Bulut sunucunun web sitelerine herhangi bir dezavantajı olmadığı için tüm web sitelerine uygundur. Bu nedenle günümüzde hosting firmaları çoğunlukla cloud serverı tercih ederler. Bulut sunucu kiralamayı planlıyorsanız Natro’nun Xcloud server planlarını inceleyebilirsiniz. Farklı ihtiyaçlara göre oluşturduğu planları ekonomik fiyatlarla sunan Natro, Türkiye’nin önde gelen domain ve hosting markasıdır.

Bulut Sunucunun Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Bulut sunucunun kullanıcısına sağladığı avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

Sınırsız depolama alanı sunar.

Erişim trafiğini düzenler.

Kullanılan alana göre ödeme yapıldığı için bütçe yönetimini kolaylaştırır.

Kesintisiz hizmet sunar.

Güncellemeler trafiğin az olduğu saatlerde yapılır. Bu durum performans için önemlidir.

Yüksek veri güvenliği sağlar.

Her bakımdan avantajlı olan bulut serverı Natro’dan kiralayarak kaliteli hizmet deneyimi yaşayabilirsiniz.

Bilişim alanında çok geniş çözümlerle hizmetlerini sunan Natro ile kaliteli ve güvenilir iş sürekliliğini sağlayabilirsiniz. Profesyonel ve uzman ekipleri ile görüşerek ihtiyaçlarınıza tam ve yerinde cevap verecek kurumsal server seçeneklerini öğrenebilir ve uygun fiyat stratejileri ile alabilirsiniz.