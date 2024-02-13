Yılın en büyük spor organizasyonlarından biri olan NFL finali Super Bowl, reyting rekoru kırdı. Etkinliği 120 milyondan fazla kişi izledi.

ABD'nin en popüler sporları arasında yer alan Amerikan futbolunda şampiyon her yıl Super Bowl adı verilen final müsabakası ile belli oluyor. ABD'de bir rekabet unsurundan çok bir eğlence aracı olarak görülen spor müsabakaları, öncesinde ve sonrasındaki içerikler, devre arası şovları derken büyük merak uyandıran bir etkinliğe dönüşüyor.

Bu yıl hem popüler takımların final oynaması, hem Usher'ın gösterisi, hem de sevgilisi de sahada şampiyonluk mücadelesine çıkan Taylor Swift'in etkisi ile müsabaka, ABD'lileri ekranlara kilitlemeyi başardı.

Bugüne kadar en fazla izlenen TV yayını, Ay'a ilk inişti

11 Şubat'ta Las Vegas'ta düzenlenen Super Bowl müsabakasını izleyen kişi sayısı, 123,4 milyon olarak açıklandı. Kansas City Chiefs ve San Francisco 49ers'ın karşı karşıya geldiği mücadele, Apollo 11'in 1969 yılında Ay'ın yüzeyine inişinden bu yana en çok reyting alan televizyon yayını olarak tarihteki yerini aldı. Ay'a inişi 120 milyon kişinin izlediği tahmin ediliyordu. Resmî rakamlara göre Super Bowl finali bu yayını geride bırakmayı başardı.