Herkesin severek izlediği Marvel filmlerindeki süper kahramanlara hayat veren oyuncular, sektöre ilk girdiklerinde nasıl görünüyorlardı? Bugün sizlere, hepimizin aklına süper kahraman olarak kazınan bu oyuncuların sektördeki ilk ve son dönemdeki hallerini paylaşacağız.

Sinemalarda en sağlam gişe başarısı elde eden filmlerin çok büyük bir kısmı süper kahraman filmleridir. Bu filmlerde oynayan oyunculara da dünya çapında ün kazandıran filmler, ünün dışında görünüşlerinde de bazı değişiklikler yaşatıyor. Bu noktada sadece plastik makyaj ya da CGI efektlerinden bahsetmiyoruz. Bir oyuncu, süper kahraman rolünü canlandırdığı zaman, normal olarak vücuduna da daha fazla bakması gerekiyor. Bildiğiniz üzere, hafif göbek salmış süper kahramanlar pek fazla tutmuyor. (Thor’u bunun dışında tutuyoruz, onun göbeği efsaneydi)

Bugün sizlere, hepimizin yakından tanıdığı Marvel’daki süper kahramanlara hayat veren oyuncuların kariyerlerinin başında ve sonlarında nasıl göründüğünü göstereceğiz. Bright Side tarafından derlenen listede özellikle bazı oyuncuların ne kadar değiştiğini görünce çok şaşırdık. Hazırsanız listemize başlayalım:

Marvel süper kahramanlarına hayat veren oyuncuların ilk ve son halleri

Chris Evans (Captain America)

Scarlett Johansson (Black Widow)

Robert Downey Jr. (Iron Man)

Brie Larson (Captain Marvel)

Chris Pratt (Peter Quill - Star Lord)

Elizabeth Olsen (Scarlett Witch)

Paul Bettany (Vision)

Zoe Saldana (Gamora)

Mark Ruffalo (Hulk)

Letita Wright (Suri)

Tom Holland (Spider-Man)

Pom Klementieff (Mantis)

Benedict Cumberbatch (Doctor Strange)

Gwyneth Paltrow (Pepper Pots)

Jeremy Renner (Hawkeye)

Michelle Pfeiffer (Orijinal Wasp)

Chadwick Boseman (Black Panther)

Evengeline Lily (Hope van Dyne - yeni Wasp)

Danai Gurira (Okoye)