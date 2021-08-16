Milyonlarca futbolseverin ilgiyle takip ettiği Süper Lig'de 2021-2022 sezonu, 13 Ağustos Cuma günü oynanan karşılaşmayla başladı. Yaklaşık iki sezondur koronavirüs gölgesinde seyircisiz olarak gerçekleştirilen Süper Lig, bu sene taraftarlar tarafından da heyecanla bekleniyor zira uzun bir süre sonra maçlara yüzde 50 kapasite sınırıyla seyirci alınacak.
Süper Lig'e dair merak edilen soruları yanıtladığımız bu içeriğimizdeyse Süper Lig maçları nerede yayınlanacak, derbi tarihleri ne zaman, taraftarlar için stadyuma giriş şartları neler ve beIN Sports taraftar paketi fiyatları ne kadar sorularına yanıt vereceğiz. Gelin, tüm bu soruların yanıtlarına detaylıca göz atalım.
Süper Lig maçları nerede yayınlanacak?
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'in son dönemlerde yaptığı hamlelerle futbolseverlerin kafası biraz karıştı. Bu nedenle Süper Lig maçları nerede yayınlanacak, maçlar hangi kanalda soruları merak ediliyor.
Süper Lig maçları, her yıl olduğu gibi bu yıl da beIN Sports üzerinden izleyiciyle buluşacak. 2016'da Süper Lig yayın haklarını yıllık 500 milyon dolar karşılığında 5 yıl boyunca satın alan Digiturk, 2021-2022 sezonu sonuna kadar maçları yayınlamaya devam edecek. Taraftarlar, Süper Lig maçlarını beIN Sports kanalları üzerinden izleyebilecek. Exxen ise Şampiyonlar Ligi, UEFA ve Konferans Ligi'nin yayın haklarına sahip.
beIN Sports taraftar paketi fiyatları:
2021-2022 sezonu Süper Lig Maçları, Digiturk platformunda yayın yapan beIN Sports kanalları üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Şifreli yayın yapan beIN Sports'ta sezonluk Süper Lig paketi, ayda 64 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Sezonluk taraftar paketi ayda 39 TL, aylık Süper Lig paketi ise 99 TL karşılığında satın alınabiliyor.
Süper Lig derbi tarihleri ne zaman?
Süper Lig'de ilk derbi müsabakası, 4. haftada Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Ligin ilk yarısında öne çıkan maçlar ve derbi tarihleri ise şu şekilde:
- 4. hafta: Trabzonspor - Galatasaray
- 9. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
- 10. hafta: Beşiktaş - Galatasaray
- 12. hafta: Beşiktaş - Trabzonspor
- 13. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
- 17. hafta: Fenerbahçe – Beşiktaş
Taraftarlar için stadyuma giriş şartları:
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig 2021-2021 sezonunda seyirciler için stadyuma giriş şartlarını açıkladı. Buna göre stadyum giriş şartları şu şekilde olacak:
- Aşı takvimini tamamlamış kişiler, son aşıdan 14 gün sonra; COVID-19 geçirmiş kişiler ise izolasyon sürecinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma seyirci olarak girebilecek.
- 12 yaşını tamamlamış ve henüz T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği aşı yaş grubuna dahil olmamış kişiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyuma girebilecek. Ancak söz konusu yaş grubuna T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı tanımlaması yapılması halinde, söz konusu kişiler 60 gün süre içerisinde aşı takvimini tamamlamamaları halinde, bu kişilere stadyumlara giriş izni verilmeyecektir.
- Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce kombine bilet satın almış ancak aşı takvimini tamamlamamış kişiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyumlara girebilecek. Ancak söz konusu kombine sahipleri, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı tanımlaması yapılmış grupta olmalarına rağmen 60 gün içerisinde aşı takvimini yaptırmamaları halinde bu kişilere stadyuma giriş izni verilmeyecek.
- 2021-2022 sezonu boyunca misafir takım seyircileri stadyumlara alınmayacak. Misafir tribünlere ise yalnızca ev sahibi takım seyircileri girebilecek.
- Seyircilerin stadyuma girişleri, HES entegrasyonu ile E-Bilet sistemi üzerinden alınan biletler ile yapılacak. Bu nedenle bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerine E-Bilet sistemi uygulayıcısının ulaşmasına onay vermesi gerekiyor.