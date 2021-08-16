Süper Lig'de 2021-2022 sezonu başladı. Bu içeriğimizdeyse futbolseverlerin merak ettiği maçlar hangi kanalda, derbi tarihleri, stadyum giriş şartları ve beIN Sports taraftar paketleri fiyatları gibi sorulara yanıt veriyoruz.

Milyonlarca futbolseverin ilgiyle takip ettiği Süper Lig'de 2021-2022 sezonu, 13 Ağustos Cuma günü oynanan karşılaşmayla başladı. Yaklaşık iki sezondur koronavirüs gölgesinde seyircisiz olarak gerçekleştirilen Süper Lig, bu sene taraftarlar tarafından da heyecanla bekleniyor zira uzun bir süre sonra maçlara yüzde 50 kapasite sınırıyla seyirci alınacak.

Süper Lig'e dair merak edilen soruları yanıtladığımız bu içeriğimizdeyse Süper Lig maçları nerede yayınlanacak, derbi tarihleri ne zaman, taraftarlar için stadyuma giriş şartları neler ve beIN Sports taraftar paketi fiyatları ne kadar sorularına yanıt vereceğiz. Gelin, tüm bu soruların yanıtlarına detaylıca göz atalım.

Süper Lig maçları nerede yayınlanacak?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'in son dönemlerde yaptığı hamlelerle futbolseverlerin kafası biraz karıştı. Bu nedenle Süper Lig maçları nerede yayınlanacak, maçlar hangi kanalda soruları merak ediliyor.

Süper Lig maçları, her yıl olduğu gibi bu yıl da beIN Sports üzerinden izleyiciyle buluşacak. 2016'da Süper Lig yayın haklarını yıllık 500 milyon dolar karşılığında 5 yıl boyunca satın alan Digiturk, 2021-2022 sezonu sonuna kadar maçları yayınlamaya devam edecek. Taraftarlar, Süper Lig maçlarını beIN Sports kanalları üzerinden izleyebilecek. Exxen ise Şampiyonlar Ligi, UEFA ve Konferans Ligi'nin yayın haklarına sahip.

beIN Sports taraftar paketi fiyatları:

2021-2022 sezonu Süper Lig Maçları, Digiturk platformunda yayın yapan beIN Sports kanalları üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Şifreli yayın yapan beIN Sports'ta sezonluk Süper Lig paketi, ayda 64 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Sezonluk taraftar paketi ayda 39 TL, aylık Süper Lig paketi ise 99 TL karşılığında satın alınabiliyor.

Süper Lig derbi tarihleri ne zaman?

Süper Lig'de ilk derbi müsabakası, 4. haftada Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Ligin ilk yarısında öne çıkan maçlar ve derbi tarihleri ise şu şekilde:

4. hafta: Trabzonspor - Galatasaray

9. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

10. hafta: Beşiktaş - Galatasaray

12. hafta: Beşiktaş - Trabzonspor

13. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

17. hafta: Fenerbahçe – Beşiktaş

Taraftarlar için stadyuma giriş şartları:

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig 2021-2021 sezonunda seyirciler için stadyuma giriş şartlarını açıkladı. Buna göre stadyum giriş şartları şu şekilde olacak: