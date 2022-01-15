Survivor Batuhan olarak da tanınan oyuncu Batuhan Karacakaya, katıldığı bir YouTube programında bazı Netflix içeriklerinden rahatsız olduğunu belirtti. Açıklamalarının Twitter’da paylaşılmasının ardından kullanıcılar tepki gösterdi.

Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent karakteriyle tanınan Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz yıl Survivor’a katılmıştı. Survivor’daki performansıyla yeniden popülerleşen oyuncu Karacakaya’nın bu seneki Survivor All Star 2022’ye de katılacağı duyuruldu.

Geçtiğimiz hafta Bi’ Başka adlı YouTube kanalının bir sohbet programına katılan oyuncu, dijital platformlardaki yayın özgürlüğü hakkında düşüncelerini belirtti. Batuhan Karacakaya’nın Netflix içerikleri hakkında yaptığı açıklamalar, çok sayıda tepki almasına neden oldu.

Batuhan Karacakaya'nın açıklaması:

Yayında sunucu, Beren Saat’in internet platformlarındaki özgürlüğe alıştığını ve bu nedenle daha çok dijital projelerde yer almak istediği üzerine yaptığı açıklamayı dile getirerek, Batuhan Karacakaya’ya ulusal kanallardaki kısıtlamalar ve dijital platformlarda yer alma konusundaki düşüncelerini sordu. Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) kısıtlamalarından kaçmak gibi bir derdinin olmadığını belirten Karacakaya, “Netflix’te bir dizi izlerken bir anda çok açık bir sahneyle karşılaşmaktan rahatsız olduğunu” dile getirdi.

Konuşmasının devamında RTÜK kadar sert kuralların olmasını onaylamadığını belirten Survivor Batuhan, “Kadında olursa tamam ama diğer türlüsünü izlemekten hoşlanmıyorum, bu benim fikrim” sözleriyle eşcinsel ilişkileri izlemekten rahatsız olduğunu dile getirdi. Twitter’da @Morganax05 adlı bir kullanıcı, Karacakaya’nın Netflix içerikleri hakkında yaptığı açıklamanın bir bölümünü paylaştı. 2 milyondan fazla izleyiciye ulaşan videoya birçok kullanıcı tepki gösterdi.

Twitter’dan gelen tepkiler:

Bonus:

Batuhan Karacakaya'nın katıldığı programın tamamına buradan ulaşabilir, siz de düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.