Bilim insanları, yayımladıkları yeni araştırmayla birlikte bugüne kadar keşfedilen en eski yangının izlerine rastladıklarını açıkladı. Veriler, Dünya'nın yüz milyonlarca yıl önce nasıl bir yer olduğuna dair de ışık tuttu.

İnsanlık tarihi boyunca her zaman bir tehlike faktörü olmaya devam eden yangınlar, insan yaşamından milyonlarca yıl önce de meydana geliyordu. Peki, tarihteki ilk yangın ne zaman ve nerede ortaya çıktı? Geology dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, bu sorunun cevabını verebilecek yeni bir keşfi ortaya koydu.

Galler ve Polonya’daki kömür yataklarını inceleme altına alan bilim insanları, bugüne kadar tespit edilen en eski yangının kanıtlarına rastladı. Yaklaşık 430 milyon yıl yaşında olduğu belirlenen kömür yatakları, Dünya’nın 430 milyon yıl önce nasıl bir yer olduğuna dair de önemli ipuçları sundu.

Yangın, kısa boylu bitkilerde meydana gelmişti:

Araştırmada elde edilen örneklerden birisi

Silüryen dönemine denk gelen söz konusu dönemde bitki hayatı, gelişmek için suya fazlasıyla bağımlıydı. Yılın büyük bir bölümünde Dünya’nın susuz olan bölgelerinde bitki yaşamına rastlamak oldukça sordu. Yeni araştırmada izlerine rastlanan yangının ise neredeyse ayak bileği boyutundaki oldukça kısa bitkilerde meydana geldiği açıklandı.

Prototaxites türünün tasviri

Bilim insanlarına göre yangının meydana geldiği alanda yeryüzü, ağaçlardan ziyade antik mantar türü olan ‘Prototaxites’ ile kaplıydı. Bu türle ilgili bilim dünyasında henüz bir bilgi olmasa da bu türün 9 metreye kadar uzayabildiğine inanıldığı paylaşıldı. Bununla birlikte dünyadaki oksijen seviyesiyle de ilgili önemli verilere yer verildi. Günümüzde atmosferde %21 olan oksijen oranı, kömür yataklarından alınan verilere göre o dönemde %16 idi.

Yeni keşfedilen yangınla birlikte tarihteki en eski yangının zamanı 10 milyon yıl kadar geriledi.