Çay Yapraklarında Böcek İzlerine Rastlandığı Açıklandı

Almanya'dan bilim insanları, kuru çay ve bitki örneklerinde 1200 farklı omurgasız hayvan türünün izini tespit ettiklerini açıkladı. Her gün tüketilen poşet çaylarda da bunun görüldüğünü belirten uzmanlar, bulguların böcek türlerinin izlenmesine yardımcı olabileceğini ifade etti.

Hepimizin bildiği gibi biyolojik varlık olan insanlar, gittiği her yere kendinden parçalar bırakabiliyor. Bıraktığımız bu izler, tükürüğümüz, etrafta bıraktığımız atıklar veya DNA izlerimizi taşıyan ölü deri hücreleri gibi şeyler olabiliyor.

Bu durumun böceklerde de pek farklı olmadığını söylemek mümkün. Uzmanlara göre örümcekler gibi birçok omurgasız hayvan da arkasında iz bırakıyor. Biology Letters isimli akademik dergide yayımlanan yeni bir araştırma da bu izlerin günlük hayatımızda önemli yer edinen ürünlerde de yer alabileceğini ortaya koyuyor.

Çaylarda böcek izlerine rastlandı

Araştırmaya göre bilim insanları, yalnızca 40 kuru çay ve bitki örneğinde 1200 farklı omurgasız türüne ait kanıt tespit etti. Bu da bu küçük hayvanların her gün tükettiğimiz çaylarda izinin bulunduğunu gösterdi.

Almanya’da bulunan Trier Üniversitesi’nden Henrik Krehenwiel, bu durumla ilgili verdiği demeçte, “Beni gerçekten şaşırtan şey, tespit ettiğimiz çeşitlilikti. Tek bir poşet yeşil çayda 400’e yakın türde böceğe rastladık” ifadelerini kullandı. Ayrıca uzmanların, Almanya’daki marketlerden alınan çay ve bitki örneklerinde toplamda 3.264 omurgasızın izine rastladığı belirtildi. Bunlar arasında örümcekler, hamam böcekler, sinekler, peygamber develeri gibi birçok türün yer aldığı kaydedildi.

Araştırmacılar, bu çeşitliliğin kurutulmuş bitkilerin (çay yaprakları ve nane gibi) nasıl işlendiğine bağlı olduğunu düşünüyor. Krehenwiel ve meslektaşları, DNA’ların ekinlerin yetiştirildiği alanlardan gelmiş olabileceğini ifade ediyor.

Ayrıca açıklamalarda, bulguların eklembacaklıların bitkilerle etkileşimi hakkında bilgi sağlayarak bu türlerin izlenmesine yardımcı olabileceği aktarılıyor.. Bunun yanı sıra eskilerden beri saklanan bitkilerin incelenmesinin, böcek topluluklarının geçmişi ve nasıl değiştiği hakkında önemli bilgileri bizlere sunabileceği belirtiliyor.