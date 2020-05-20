Soyu Tükenen Tazmanya Kaplanının Yeni Bir Videosu Bulundu

Arşivlerde, 1930’lu yıllarda soyu tükenen Tazmanya kaplanlarının bir videosu bulundu. 1935 yılında çekilen ve dün itibarıyla YouTube'da yayınlanan bir video, Tazmanya kaplanlarının elde edilen son görüntüsü olabilir.

Avustralya’ya özgü etçil bir hayvan olan Tazmanya kaplanlarının soyunun 1930’lu yıllarda tükendiği düşünülüyor. Türün bilinen son üyesi, 1930’lu yıllarda Avustralya’da bir hayvanat bahçesinde yaşıyordu ve 1936 yılında hayatını kaybetmişti.

Benjamin ismi verilen Tazmanya kaplanının ölmesinin ardından hala Tazmanya kaplanı gördüğünü iddia eden insanlar olmasına rağmen 1933’den bu yana resmi olarak hiç Tazmanya kaplanı görüntülenemedi. Bununla birlikte çok kısa bir süre önce Avustralya'daki bir video arşivinde Tazmanya kaplanına ait yeni bir video keşfedildi.

Benjamin'in videosu NFSA'nın kasasında bulundu

21 saniye olan video, Avustralya Ulusal Film ve Ses Arşivi’nin (NFSA) kasasında ortaya çıktı. Tazmanya eyaletinin başkenti olan Hobart’taki Beaumaris Hayvanat Bahçesi’nde çekilen videoda Tazmanya kaplanlarının bilinen son üyesi olan Benjamin’in bir kafes içinde yürüdüğü görülüyor. Videoda aynı zamanda Benjamin’in kafesinin tel duvarlarına yumruk atan iki adam görülüyor.

Son Tazmanya kaplanı Benjamin’in yeni videosu, Tazmanya kaplanlarının bilinen son videosu olarak değerlendiriliyor. Benjamin’in daha önce yayınlanan videosu 1933 tarihinde çekilmişti. Ortaya çıkarılan yeni video ise 1935 yılında çekilmiş.

Benjamin’in olduğu video, aslında insanları Avustralya’ya gelmeye teşvik etmek için çekilen Tazmanya Harikalar Diyarı isimli bir belgeselin parçası. Videoda anlatıcı, Benjamin’in o dönemde hayvanat bahçesinde bulunan tek Tazmanya kaplanı olduğunu söylüyor.

Tazmanya kaplanlarının görüldüğü video miktarı oldukça az

Benjamin’in daha önce bilinmeyen videosu, NFSA’nın kasasında ortaya çıkarıldıktan sonra 4K olarak dijitalleştirildi ve çevrimiçi olarak yayınlandı. Tazmanya kaplanlarına ait yeni bir video ortaya çıkmakla beraber nesli tükenmiş bu hayvanlara ait toplamda çok az video var. Tazmanya kaplanlarının görüldüğü videoların toplam süresi 3 dakikadan kısa.

Avustralya Ulusal Film ve Ses Arşivi’nin küratörü Simon Smith, Tazmanya kaplanlarının görüntüsün az olması nedeniyle videoların her saniyesinin değerli olduğunu söyledi. Smith, bu nedenle yeni görüntüyü bulduktan kısa bir süre sonra paylaştıklarını da sözlerine ekledi.

Tazmanya kaplanlarını nesli Avustralya’ya yerleşen sömürgecilerin av faaliyetleri sonucunda sona erdi. Yapılan yeni çalışmalar, sömürgeciler ada ülkesine gelmeden önce Tazmanya kaplanlarının sayısının düşüşe geçtiğini göstermekle beraber türün hızlı bir şekilde yok olması tamamen av faaliyetinin sonucudur.

Bazı insanlar hala Tazmanya kaplanı gördüğünü iddia ediyorlar. Bu söylentiler dönem dönem haber de oluyor. Ancak bu haberlere rağmen Tazmanya kaplanlarının yeni bir görüntüsü henüz elde edilemedi.

Tazmanya kaplanı Benjamin'in ortaya çıkan yeni videosu: