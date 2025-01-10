TECNO, CES 2025’te PHANTOM V Fold2 5G ve Pocket Go AR ile iki prestijli inovasyon ödülü kazandı. Akıllı telefon ve AR teknolojilerinde zirveye ulaştı.

TECNO, 2024-2025 Küresel En İyi 10 Akıllı Telefon Markası arasına seçildi ve CES 2025’te çifte ürün inovasyonu ödülü kazandı.

TECNO, CES 2025’te gösterdiği başarılarla adından söz ettirdi. Şirket, PHANTOM V Fold2 5G ve Pocket Go AR El Oyun Cihazı ile dikkatleri üzerine çekti.

TECNO'nun çifte inovasyon ödülü

Üst üste üçüncü kez Küresel En İyi 10 Akıllı Telefon Markası ödülünü kazanan TECNO, bu yıl PHANTOM V Fold2 5G ve Pocket Go AR El Oyun Cihazı ile prestijli inovasyon ödüllerinin sahibi oldu. Bu ödüller, markanın akıllı telefon teknolojisindeki liderliğini ve artırılmış gerçeklik (AR) alanındaki yaratıcı çözümlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

TECNO, CES’teki bu başarılarıyla sadece teknoloji dünyasında değil, aynı zamanda gelişmekte olan pazarlarda da yapay zeka ve inovasyon alanındaki etkisini artırmaya devam ediyor. PHANTOM V Fold2 5G, şık tasarımı ve güçlü yapay zeka özellikleriyle dikkat çekiyor. Diğer taraftan Pocket Go ise taşınabilir AR oyun deneyimi sunarak mobil oyun dünyasına farklı bir boyut kazandırıyor. TECNO, bu yeniliklerle geleceğin teknolojilerini şimdiden kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor.