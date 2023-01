Oyun oynamaya fazla zaman ayıramayanlar için tek oturuşta çerez gibi bitirebileceğiniz oyunları sizler için derledik.

Video oyunları, çağımızın en büyük eğlence araçlarından birisi. Ancak pek çok oyunu bitirmek için ortalama 20 saatle 50 saat arası bir süre harcamanız gerekiyor. Maalesef iş, okul ve başka nedenlerden dolayı pek çok oyuncu, oyunlara bu kadar zaman ayıramıyor.

Yoğun olup da bir çırpıda oyun bitirmek isteyenleri de düşündük. Bu oyunların her birini 10 saatten kısa sürede bitirebilirsiniz.

Not: Aşağıdaki oyunların bitirme süreleri HowLongToBeat üzerindeki verilerden alınmıştır. Oyunu oynama şeklinize göre bu süreler değişiklik gösterebilir.

Valve’ın, fizik sınırlarını zorlayan oyunu: Portal

Bitirme süresi: Ana hikaye 3 saat - %100 9,5 saat

Kısa ama eğlenceli oyunlardan bahsedip listeye Portal’ı almamak olmaz. Bulmaca oyunlarını sevmeyenleri bile kendine bağlayan yapısı, ağzınızı açık bıraktıran fizik motoru ve sizi öldürmek isteyen yapay zekâ robotuyla Portal, bir oturuşta bitireceğiniz hatta daha sonra tekrar dönüp oynayacağınız oyunlardan birisi.

Serinin çok daha eğlenceli ve zor oyunu: Portal 2

Bitirme süresi: Ana hikaye 8,5 saat - %100 21,5 saat

Serinin nispeten daha uzun süren oyunu olan Portal 2, hikayeyi kaldığı yerden devam ettiriyor ve Co-op seçeneğiyle oyunu hem tek başınıza hem de arkadaşlarınızla oynayabilmenizi mümkün kılıyor. Oyunu %100 bitirmek içinse 21,5 saat geçirmeniz gerekiyor çünkü bazı başarımları kazanmak fazlasıyla zor.

“Büyük Kötü Kurt” dedektif olursa: The Wolf Among Us

Bitirme süresi: Ana hikaye 8,5 saat - %100 11 saat

Çocukken 3 domuzcuk ve kırmızı başlıklı kız masallarının ana kötüsü olan “Büyük Kötü Kurt” Bigby’nin, masal kahramanlarıyla dolu Fabletown’daki cinayeti araştırmasını konu alan Telltale oyunu, hem hikayesi hem de karakterleriyle sizi hızlıca kendine bağlayacak. Ayrıca oyunun DC Comics’in “yetişkinlere yönelik” alt şirketi olan Vertigo Comics’in “Fables” isimli çizgi romanından uyarlandığını da dipnot olarak verelim.

O balkon senin bu çatı benim geziyoruz: Mirror’s Edge

Bitirme süresi: Ana hikaye 6 saat - %100 11,5 saat

2008 yılında EA ve DICE ortaklığında yayınlanan Mirror’s Edge, zenginlerin daha zengin olduğu, fakirlerinse neredeyse görünmez olduğu distopik bir gelecekte şirketlere karşı savaşan “koşuculardan” birisini canlandırdığımız bir oyun. Dönemine göre fazlasıyla akıcı parkur mekanikleriyle dikkat çeken oyun, 2016 yılında yeniden yapılmış ancak ilk oyunun gölgesinde kalmıştı.

Tüm serinin en akılda kalıcı oyunu: Call of Duty: Modern Warfare 2

Bitirme süresi: Ana hikaye 6 saat - %100 17 saat

Hem Call of Duty serisinin hem de Modern Warfare üçlemesinin en akılda kalıcı oyunu olan Modern Warfare 2, hem serinin en acıklı sahnelerinden birini hem de herkesin bildiği “Remember No Russian” görevinin olduğu bir başyapıt. Oyun ayrıca o dönemdeki yenilikçi mekanikleriyle de günümüz oyunlarına ilham olmuştu.

Kedi, kedi ve daha çok kedi: Stray

Bitirme süresi: Ana hikaye 5 saat - %100 9,5 saat

2022’nin en çok konuşulan oyunlarından birisi olan Stray, tatlı mı tatlı bir kedi olarak oynadığımız sıra dışı bir oyundu. Oyun ayrıca 2022’nin en iyi bağımsız oyunu ve en iyi çıkış yapan bağımsız oyun ödülünün sahibi oldu.

Doom gibi ama daha iyisi: Metal Hellsinger

Bitirme süresi: Ana hikaye 4,5 saat - %100 7 saat

Özellikle modern Doom oyunlarının müzikleri pek çok metal severi mest ediyor. Hatta bazılarımız etraftaki yaratıkları ritme göre bile vurmaya çalışıyor. Metal Hellsinger ise tam olarak bu mekanik üzerine kurulmuş bir Doom klonu. Oyunda System of a Down, Trivium, Arch Enemy ve Black Crown Initiate gibi metal müziğin efsane gruplarının şarkılarına ritim tutarak cehennem zebanilerini avlamanız gerekiyor.

Bu oyundan sonra savaşa karşı bakış açınız değişecek: Spec Ops: The Line

Bitirme süresi: Ana hikaye 6 saat - %100 16 saat

Benim için gelmiş geçmiş en iyi hikâyeye sahip oyun olan Spec Ops: The Line, post apokaliptik bir gelecekte keşif görevi için Dubai’ye gönderilen Yüzbaşı Martin Walker’ın ve ekibinin macerasını anlatıyor. Oyunun kontrolleri her ne kadar ara ara can sıksa da oyunun hikayesi ve finali hem savaş oyunlarına hem de savaşa olan bakış açınızı kökten değiştirebilir.

Amcamızın izinden gidiyoruz: A Story About My Uncle

Bitirme süresi: Ana hikaye 3 saat - %100 8,5 saat

FPS macera platform oyunu olan A Story About My Uncle, bilim insanı amcanızın izinden giderek bilinmeyen bir boyutta yolculuk yaparak dünyayı kurtardığınız basit ama etkileyici bir oyun.

Gelmiş geçmiş en iyi keskin nişancı oyunu olabilir: Sniper: Ghost Warrior 2

Bitirme süresi: Ana hikaye 5 saat - %100 10,5 saat

Sniper serisinin bugüne kadarki en iyi oyunu olarak görülen Sniper: Ghost Warrior 2, 2013 yılında Sniper Elite’e rakip olarak çıkmıştı ancak oyun çıtayı o kadar yükseğe koydu ki sonrasında çıkan devam oyunları bile o çıtaya yaklaşamadı.

Devasa robotlar ve bolca aksiyon: Titanfall 2

Bitirme süresi: Ana hikaye 6 saat - %100 15,5 saat

İlk oyunuyla büyük beğeni toplayan Titanfall serisi, ikinci oyunla oyuncuların beklentisini karşılamış ve fazlasıyla başarılı olmuştu. Serinin 3. oyununun kaderi şu anda muallaktayken bir oturuşta Titanfall 2’yi bitirebilirsiniz.

Arkadaşınızla oynayabileceğiniz bir başyapıt: A Way Out

Bitirme süresi: Ana hikaye (Co-op) 6,5 saat

İki yakın arkadaş hatta kardeş olan Vincent ve Leo’nun hapishaneden kaçışını ve sonrasındaki olayları anlatan A Way Out, arkadaşlarınızla bir akşamüstü oynayabileceğiniz bir başyapıt olarak listemizdeki yerini alıyor.

Far Cry oynamak isteyip zamanı olmayanlara: Far Cry 3 Blood Dragon

Bitirme süresi: Ana hikaye 4,5 saat - %100 9 saat

Far Cry 3’ün “standalone DLC”si olan Blood Dragon, sizi 90’lar teması retrovawe fütüristik bir dünyaya “adalet arayan” bir siber komando olarak bırakıyor. Ayrıca oyunun adından da anlayacağınız gibi oyunda dinozorların olduğunu da belirtelim.

Biraz sakin biraz hüzünlü: Firewatch

Bitirme süresi: Ana hikaye 4 saat - %100 5 saat

Eşini kaybettikten sonra Wyoming’de koruculuk görevini üstlenen Henry’yi yönettiğimiz oyun, hem yapısı hem de görsel tarzıyla içinizi huzurla doldururken hikayesiyle yürekleri burkuyor.

Kardeş olmanın önemi ve değeri üzerine bir şaheser: Brothers: A Tale of Two Sons

Bitirme süresi: Ana hikaye 3 saat - %100 4 saat

İki kardeşin fantastik hikayesinin anlatıldığı Brothers, çıktığı dönemin en çok ses getiren yapımlarından birisiydi. Başarılı bir oyun olmasına ek olarak güçlü alt metni sayesinde oyun, 3 saatlik oynanış süresinin hakkını fazlasıyla veriyor.

Peki sizin bir oturuşta bitirdiğiniz oyunlar hangileri?