Telefon Şarjı ile İlgili Ezbere Bilinen 6 Yanlış

Akıllı telefonlarımızı nasıl şarj ediyoruz? Mesela gece boyunca prize bağlı tutarak mı? Sanılanın aksine bu yaptığınız zararlı değil. Bugün, telefonları şarj etmek konusunda 5 popüler yanılgıyı çürütüyoruz.

Telefonları doğru şarj etmek çok önemli. Eğer hatalı bir şekilde telefon şarj ediyorsanız, telefon bataryasına büyük zararlar verebilirsiniz. Sadece batarya da değil, aynı zamanda telefon sağlığına ve hatta kendi sağlığınıza bile zarar verebilirsiniz. Peki siz telefonunuzu gerçekten doğru şarj ediyor musunuz? Birazdan anlatacağımız yöntemleri kullanıyorsanız maalesef telefonunuzu yanlış şarj ediyorsunuz.

İnternette bu konuda çok yanlış bilgiler dolaşıyor ve insanlar, telefonlarını nasıl şarj edecekleri konusunda kafa karışıklığı yaşayabiliyorlar. Bugün o yanlış bilgilerden ve genel yanılgılardan 5 tanesini çürütüyoruz.

Telefon şarjı konusunda ezbere bilinen yanlışlar:

“Telefonu sabaha kadar şarj etmek yanlış”

Eğer siz de böyle düşünüyorsanız veya çevrenizde böyle düşünen birileri varsa, hem siz hem de onlar yanılıyor. Telefonu sabaha kadar şarjda bırakmanın herhangi bir zararı yok. Akıllı telefonlarımız tam boluma ulaştıklarında enerji almayı kesecekleri yazılımlara sahipler. Yani bataryanın tam doluma ulaştığını kendisi algılayıp, şarj olmayı otomatik sonlandırıyor. Yani şarj %100 olduktan sonra telefona herhangi bir enerji gitmiyor.

“Telefonu satın aldığımız gün tamamen şarj etmeliyiz”

Bilinen yaygın hatalı bilgilerden biri de telefonları ilk satın aldığımız gün tamamen şarj etmeniz gerektiği bilgisi. Bu hatalı bilgi aslında eski telefonlardan kaynaklanıyor. Eski model telefonlarda, ilk satın alımda mevcut şarjı tamamen tüketip daha sonra %100’e gelecek kadar şarj yapılması gerekiyordu. Ancak yeni model akıllı telefonların lityum-iyon bataryalara sahip.

Günümüzde neredeyse tüm akıllı telefonlar lityum-iyon batarya kullanıyor. Bu nedenle telefonu satın aldığınız ilk gün veya daha sonrasında tamamen şarj etmenize gerek yok. Hatta telefonların şarjı tamamen tükenmeden, yaklaşık %20-%30 civarında şarja takmak pil sağlığı açısından çok daha iyi. Yani telefonunuzu güvenle dilediğiniz zaman şarja takabilirsiniz.

“Telefonu şarj olurken kullanmayın”

Telefonu şarja takılıyken kullanmayan var mı? Eğer varsa gerçekten tebrik etmek lazım. Birçok kişi bunun zararlı olduğunu düşünmesine rağmen şarjda kullanmaya devam ediyor. Bu kişileri sevindirecek haberi hemen verelim. Telefon şarjdayken kullanmanın herhangi bir zararı yok. Ancak bunu yaparken orjinal şarj cihazı kullandığınızdan emin olun. Neden mi? Hemen açıklayalım.

“Telefonu sürekli açık tutmak telefon şarjı için zararlı değil”

Telefonu ayda yılda bir kez kapatanlardansanız bunu bir kez daha düşünün deriz. Çünkü sanılanın aksine telefonu sürekli açık tutmanın getirdiği büyük sorunlar olabiliyorlar. İlk başta bu şekilde bir kullanım yapmak pil ömrünü ciddi bir şekilde kısaltacaktır. Bu nedenle telefonu en azından günde bir kere kapatıp, birkaç dakika bekledikten sonra açmak son derece yararlı.

Donanımsal sorunların yanında yazılımsal sorunlar da meydana gelebiliyor. Şebeke bulamama, bildirim alamama veya telefon şarja geçmemesi gibi. Ancak bu durum telefonu geceleri kapatmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Uzmanların da önerdiği gibi en azından günde 2-3 dakika kapalı tutup açmanız son derece yararlı. Böylece telefonun hem pil ömrünü hem de performansını korursunuz.

“Konum servisleri pili bitiriyor”

Bazı kullanıcılar arasında konum servislerinin şarjı ve hatta pil ömrünü çok kısa sürede bitirdiği konusunda yanlış bir bilgi var. Aslında bu tamamen yanlış denilemez. Konum servisleri gibi hizmetlerin pili etkilediği bir gerçek. Ancak sanılanın aksine pili tamamen mahvetmiyor. Zaten telefonun kullanım amacı arama yapma, mesajlaşma gibi hizmetler. Bu nedenle siz gönül rahatlığıyla kullanmaya devam edebilirsiniz.

Sonuç:

Artık telefon şarjı ile ilgili ezbere bilinen 6 yanlışı öğrendik. Yeni model akıllı telefonlarda telefonu şarja takmak için tamamen bitmesini beklemenize gerek yok. Dilediğiniz zaman şarja takabilirsiniz. Hatta batarya ömrünü korumak için %20 altına inmeden şarja takmanız tavsiye ediliyor. Bunun dışında da mutlaka orjinal şarj aleti kullanmak gerekiyor.

Eğer yukarıdaki tavsiyelerimizi uygularsanız, uzun ömürlü bir pil performansına sahip olabilirsiniz. Ayrıca bu tavsiyelere uymak sadece telefon sağlığı açısından değil, aynı zamanda kendi sağlığınız açısından da çok önemli. Sizin de eklemek istediğiniz tavsiyeler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.