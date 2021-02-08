Akıllı telefonlardan alınan yüksek vergiler, bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in açıklamalarıyla alevlenen tartışma sonucu birçok sosyal medya kullanıcısı #iPhone 6 etiketiyle düşüncelerini dile getirdi.

Son yıllarda gerek artan döviz kurları gerekse de yüksek vergiler nedeniyle akıllı telefon fiyatları cep yakmaya başladı. Amiral gemisi akıllı telefonların fiyatı 10 bin TL bandını çoktan aşmış ve 20 binlere kadar çıkmışken, vatandaşın orta segmentte yer alan bir akıllı telefon için en az 3-4 bin TL'yi gözden çıkarması gerekiyor. Hâl böyle olunca akıllı telefonlar, ülkemizde artık lüks olarak görülmeye başladı.

Akıllı telefonlardaki vergi oranları, Gazeteci Cüneyt Özdemir'in, YouTube kanalında yaptığı bir yayın sırasında AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın geçtiğimiz dönemlerde iPhone 6 kullanan bir çiftçiye verdiği "Cebindeki telefonu kaça aldın?" yanıtına "Bana tuhaf gelmedi; bir yandan 5 kuruşun yok bir yandan iPhone 6 alıyorsun" yorumuyla tekrardan gündeme geldi.

'Gümrük girişi 2.000 TL olan bir cep telefonu, bayi karı hariç 3,993 TL'den satılıyor'

Cüneyt Özdemir'in bu yorumunun ardından #iPhone 6 etiketi Twitter'ın gündemine oturdu. Günümüz koşullarında çok da uçuk sayılmayacak bir telefonun fiyatı üzerinden böyle bir açıklama yapılması, Twitter kullanıcılarının tepkisini çekti.

Konuya dahil olan isimlerden biri de Twitter kullanıcılarının yakından tanıyacağı Vergi Uzmanı Ozan Bingöl oldu. Bingöl, yaptığı bir paylaşımda Türkiye'ye girişi 2.000 TL olan bir telefon için bayi karı hariç ne kadar vergi alındığını açıkladı. Bingöl'ün açıklaması şu şekilde:

"Bir vatandaş gümrük girişi 2.000₺ olan bir cep telefonunu için;

%1 Kültür Bakanlığı payı 20₺ (2.020₺)

%10 TRT bandrol ücreti 202₺ (2.222₺)

%50 ÖTV 1.111₺ (3.333₺)

Daha sonra %18 KDV 600₺

2.000₺ gümrük girişli telefon 1.933₺ vergi ile bayi karı hariç 3.933₺ ödemektedir."

Sosyal medya kullanıcıları, telefonlardan alınan yüksek vergileri eleştirdi:

Konunun tekrar alevlenmesiyle birlikte sosyal medya kullanıcıları da telefonlardan alınan yüksek vergileri eleştirdi. Yapılan paylaşımlardan birkaçı şöyle: