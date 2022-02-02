Telefonu Bozulan Müşteri Yetkili Servisten En Çok Ne Bekler?

Telefonların bozulması sebebiyle hepimiz tamir için telefonlarımız yetkili servislere göndermek durumunda kalabiliyoruz ve bu süreç her zaman çok da kolay olmuyor. Şikayetvar'ın yapmış olduğu bir araştırma da, telefonunu tamire gönderen müşterilerin yetkili servisten çözüm olarak en çok ne beklediğini ortaya koyuyor.

Her ne kadar can sıkıcı olsa da teknolojinin acı gerçeği şu ki telefonlarımız öyle ya da böyle bir şekilde bozuluyor. Hem kişisel hem de profesyonel hayatımızda yadsınamaz bir yeri olan telefonların bozulması sonrası başvurduğumuz ilk çözüm yöntemi ise ekonomi sağ olsun, yeni bir telefon almak değil de bozulan telefonumuzu tamir edilmesi için yetkili bir servise göndermek oluyor.

Ancak kabul etmeliyiz ki telefonumuzu servise gönderdiğimiz an ile tamir edilmiş telefonumuzun tekrar bize ulaştığı an arasında geçen vakit oldukça stresli ve sevimsiz bir süreç olabiliyor. Peki, telefonu bozulan ve cihazını tamire gönderen bir müşteri aslında ne istiyor? Şikayetvar tarafından yapılan bir araştırma, bu sorunun cevabını ortaya koyuyor.

Telefonu bozulan müşteriler aslında bir 'açıklama' bekliyor

Şikayetvar’ın sitede yapılan şikayetleri baz alarak yaptığı araştırmaya göre aslında telefonu bozulan kişiler, tahmin edilenin aksine telefonlarının tamir edilmesinden daha çok firma veya yetkili servisten gelecek bir ‘açıklama’ bekliyor.

Buna göre herhangi bir açıklama bekleyen müşterilerin sayısı; tamir, değişim, para iadesi ya da hasar tazmini bekleyen müşterilerin sayısından çok daha fazla. Sipariş veya hizmet iptali isteyen müşterilerin sayısı ise en az olarak öne çıkıyor.

İşte Şikayetvar’da yapılan şikayetlere göre telefonu bozulan müşterilerin çözüm beklentileri