Elon Musk’ın şirketi xAI, Grok isimli yapay zekâ botuna grafik oluşturma özelliği ekledi. Özellik şimdilik yalnızca web sürümünde kullanılabiliyor ancak ilerleyen dönemde platform desteği genişletilecek. Kullanıcılar, verileri yazılı ya da sayısal olarak girerek Grok üzerinden görsel grafikler oluşturabilecek.

Elon Musk'ın sahibi olduğu xAI, yapay zekâ sohbet botu Grok'a yeni bir özellik ekledi. Artık Grok verilen verileri otomatik olarak grafiklere dönüştürebiliyor.

xAI tarafından geliştirilen Grok, kullanıcıların sayısal verileri daha kolay yorumlayabilmesi için grafik oluşturma yeteneğiyle güncellendi. Yeni özellik şu anda yalnızca web tarayıcısı üzerinden kullanılabiliyor.

xAI, Grok’u günlük kullanım için daha işlevsel hâle getiriyor

Şirket, bu yeni özelliğin ilk etapta sadece web sürümünde olduğunu ve yakında farklı platformlara da sunulacağını belirtti. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar verileri yazılı ya da sayısal olarak girerek Grok üzerinden görsel grafikler oluşturabiliyor. Bu özelliğin hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için veri analizini daha erişilebilir hâle getirmek amacıyla geliştirildiği ifade edildi.

xAI, bu güncellemenin yapay zekâ araçlarını günlük işlerde daha kullanışlı hâle getirmek adına atılan adımlardan biri olduğunu açıkladı. Grok’un aynı grafik oluşturma yeteneğini yakında diğer platformlarda da sunacağını duyurdu.