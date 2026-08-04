Telegram, Kısa Süreliğine Dünya Çapında App Store'dan Kaldırıldı: İyi de Neden?

Apple, Telegram'da bir içeriğin kuralları ihlal etmesi nedeniyle uygulamayı kısa süreliğine App Store'dan kaldırdı.

Dünyanın en büyük mesajlaşma platformlarından biri olan Telegram, Apple’ın iOS mağazası olan App Store üzerinde kısa süreli bir erişim engeliyle karşı karşıya kaldı. Öyle ki geçtiğimiz saatlerde Telegram, dünya çapında App Store üzerinden erişilemez hâle geldi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Apple tarafından yapılan resmî açıklamada Telegram bünyesinde çocuk cinsel istismarı materyallerini içeren katı kurallara aykırı içerikler tespit edildi. Bu tespitin hemen ardından Apple, uygulamayı App Store üzerinden geçici olarak kaldırma kararı aldı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

İçeriğin engellenmesi ve ihlali yapan kullanıcının banlanmasıyla Telegram geri döndü

Erişim engelinin ardından süreç son derece hızlı ilerledi ve kısa sürede çözüldü. Telegram, ihlale sebep olan söz konusu içeriği derhal platformdan temizlediğini ve materyali paylaşan kullanıcı hesabını tamamen yasakladığını bildirdi. Bunun ardından da Telegram, App Store’a geri döndü. Şu anda Telegram’a sorunsuz şekilde Apple cihazlardan erişim sağlanabiliyor.

Krizin çözülmesinin ardından Telegram cephesinden esprili bir yanıt geldi. Şirket, resmî X hesabı Mark Twain'in ünlü sözüne atıfta bulunarak “Ölümümle ilgili haberler son derece abartılı” şeklinde bir paylaşım yaptı.