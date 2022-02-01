Telegram son güncellemesiyle birlikte video stickerı yapma ve başka uygulamalardan hesabınıza sticker ekleyebilme gibi özellikler getiriyor. Sticker savaşı yaptığınız arkadaşlarınız bu habere bayılacak.

Telegram, birçok insanın mesajlaşmak ve merak ettiği gruplardan haberdar olmak için kullandığı bir uygulama olmaya devam ediyor. Son açıklanan verilere göre 500 aktif kullanıcısı olan Telegram’a yeni bir güncelleme yolda.

Telegram’a gelecek olan güncellemeyle artık kullanıcılar mesajlaşırken daha eğlenceli emojiler ve stickerlar kullanabilecek. Karşılıklı sticker yollamaktan konuşamadığınız arkadaşlarınızla Telegram'da da savaşmaya hazırlanın.

İstediğiniz videodan dönüştürebileceğiniz çıkartmalara sahip olabilirsiniz

Telegram, yeni güncellemeyle birlikte kullanıcıların sticker kataloğunu istedikleri gibi genişletmelerine olanak sağlayacak. İstediğiniz bir videodan hazırlayacağınız stickerı uygulamanıza ekleyip kullanabileceğiniz güncellemeyle birlikte, aynı zamanda başka uygulamardan da stickerları Telegram hesabınıza aktarabileceksiniz. Bu değişiklikten önce ise sadece Adobe Illustrator gibi programlar kullanarak uygulama için özel olarak sticker yapmanız gerekiyordu. Yeni güncelleme ile sticker çılgınlığının önü açılacak.

Telegram aynı zamanda tepkiler ve emojiler üzerinde de çalışmalar yapıyor. Artık kullanıcılar mesajlara verecekleri tepki simgesine uzun süre basılı tutarak tepkinin boyutunu ve etkisini arttırabilecek. Son olarak da güncellemeyle önceki sohbetlerinizden herhangi birine kolayca dönmenizi sağlayacak uzun basma menüsü gelecek.