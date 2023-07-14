Kripto para piyasalarında yaşanan negatif gelişmelere rağmen yatırımcıların dikkatini çeken ve ilgi uyandıran projelerin sayısı artmaya devam ediyor. Bugün bu projelerden Launchpad XYZ, Wall Street Memes ve yPredict’e yakından bakıyoruz.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in ABD Menkul Kıymetler Borsası (SEC) soruşturmasına maruz kalması, kripto para piyasalarına ilişkin güveni sarstı. Ancak zaten bu dünyanın nasıl işlediğini, blok zincirinin “merkeziyetsizleşme” vaadini çok iyi bilen yatırımcılar, sadece Binance gibi bir merkezi odaktan ilerlemiyor; piyasaya yeni giren ve daha büyük borsalarda listelenmeyen projelerin de peşinde koşuyor.

Bu ilginin blok zincirinin dinamiklerini anlamak dışında bir nedeni daha var: Bitcoin yarılanma ve ardından beklenen boğa dönemi yaklaşıyor. Boğa döneminde hem yatırımcıların sayısı artıyor hem de yatırımların miktarı. Bu nedenle daha önce başarıya ulaşan pek çok token projesi, büyüyen piyasanın ivmesini kazanarak hem kazanmayı hem de kazandırmayı hedefliyor. Elbette bu hedefe projelerin çoğu ulaşamıyor, yatırımcılar da volatilite sebebiyle aldıkları riskin bedelini kötü sonuçlarla ödeyebiliyorlar.

Peki gelecek için hiç umut vaad eden kripto para projesi yok mu? Elbette diğer projelere kıyasla var. Sadece alım talebi toplamak için geliştirilmemiş, gerçek hayatta birer karşılığı olan çıktılara sahip projelerle desteklenen ve bu sayede volatileye karşı daha dirençli olabilecek projeler var.

yPredict (YPRED): Yapay zeka ile borsa tahmini yaparak yatırımcının karar verme sürecini kısaltmayı sağlayan platformun kripto parası:

yPredict projesi, temelinde kripto para yatırımcılarının tüm piyasa verileri üzerinden tarafsız yorumlara kavuşmasını sağlamak. Bunun için de yapay zekanın desteğini alan platform, kişisel bir yatırım danışmanı olarak kullanabileceğiniz seviyede. Elbette yPredict verilen öneriler ve analizler için %100 doğruluk ve getiri garantisi vermiyor, ancak düşüncelerin olgunlaşma, karar verilme aşamasında artıları ve eksileri daha kısa sürede değerlendirmeye olanak tanıyor.

Ayrıca platformun YPRED adında yeni nesil bir tokeni de var. yPredict token satın almak isteyenler ön satış kampanyasına katıldılar ve 2,9 milyon dolardan fazla fon topladılar.

Launchpad (LPX): Web3’ün tüm imkanlarını tek çatı altında birleştiren platformun kripto parası

Web3 her ne kadar yatırımcılar ve bilişim dünyasına ilgi duyanların odağında olsa da dünyanın kalanına ulaşma konusunda henüz portakalda vitamin bile değil. Çünkü çok dağınık, karmaşık ve işlevleri konusunda son kullanıcıların kafası karışık. Her şeyin merkezi olmasına son derece alışkın kullanıcı tercihini Web3’ün merkeziyetsiz yapısı ile tanıştırmak için yine “merkezi” olma ihtiyacı ortaya çıkıyor. İşte Launchpad XYZ projesi de bunu hedeliyor. Diğer token projelerinden farklı olarak Launchpad’i geliştiren ekip de öyle anonim değil.

Ön satış sırasında 1 milyon 145 bin dolar toplamayı başaran Launchpad XYZ token satın almak isteyenler, aynı zamanda platformdaki yatırımcılık eğitimleri ile kendilerini geliştirebiliyorlar.

Wall Street Memes (WSM): Piyasanın en popüler token projesi

Listenin en sıradışı projesi Wall Street Memes, aslında temel olarak 9gag benzeri bir yapıya sahip. Ancak odak noktası genel mizah değil, sadece Wall Street borsasını eleştirel şekilde hedef alan işler yapmak. Bu sayede Instagram, Twitter ve diğer mecralardan yüzlerce bin kişiye ulaşan Wall Street Memes’in resmi hesapları, Elon Musk’ın da etkileşim kurması sayesinde adını geniş kitlelere duyurdu.

Elbette bir token projesi için duyulmak, daha çok yatırımcı çekmenin ana kuralı desek yeridir. Bu sayede Wall Street Memes token satın almak isteyen kişi sayısı ciddi boyutlara ulaştı ve WSM, ön satış aşamasında 14,5 milyon dolara yakın fon topladı.

Yatırım tavsiyesi değildir.

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