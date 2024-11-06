Tesla Model S Plaid, yapılan modifikasyonlarla polis devriye aracı olarak tasarlandı. Dünyanın en hızlı polis devriye aracı unvanını kazandı.

Tesla, Model S Plaid’i bir polis devriye aracı olarak yeniden tasarladı. Unplugged Performance, SEMA fuarında bu özel aracı tanıttı ve böylece dünyanın en hızlı polis devriye aracı unvanını kazandığını duyurdu.

Tesla'nın en güçlü aracı olan Model S Plaid, Unplugged Performance tarafından yapılan modifikasyonlarla polis devriyesi için yeniden tasarlandı. 0-96 km/s hızlanmasını sadece 2 saniyede tamamlayan bu araç, hız ve dayanıklılık gereksinimlerini karşılamak için birçok yeni özellik barındırıyor.

Elektrikli araçların kamu hizmetlerinde artan rolü

Aracın Los Angeles County Şeriflik Departmanı'na teslim edileceği ve bu modelin elektrikli araçların kamu hizmetlerinde nasıl daha fazla yer alabileceğini gösterdiği belirtiliyor. Aracın modifikasyonları arasında, geleneksel ışık barlarının yerine entegre uyarı ışıkları, yan eteklik aydınlatması ve acil sirenler bulunuyor.

Geliştirilmiş fren bileşenleri ve hafif alaşımlı jantlar, aracın yüksek hızla yapılan takiplerde iyi bir performans sergilemesini sağlamayı amaçlıyor. Tesla Model S Plaid, sadece hız açısından değil, aynı zamanda sıfır emisyonlu yapısıyla da çevre dostu bir alternatif sunuyor. Elektrikli araçların polis araçlarında kullanımının artması ise gelecekte daha sürdürülebilir ve verimli alternatiflerin tercih edileceğini gösteriyor diyebiliriz.