Tesla'nın Cybertruck isimli yeni pick-up modeli gündemden düşmüyor. Bu haberimizde sizlerle, Cybertruck için düşünülmüş ilginç fikir ve önerilerden bahsedeceğiz.

Otomobil sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi haline gelen Tesla, kısa bir süre önce ilk pick-up modeli Cybertruck'ı duyurdu. Sadece 100 dolarlık depozito bedeliyle satın alınabilen Cybertruck, 2021 yılının sonunda yollara inecek olsa da şimdiden dünya genelinde popüler olmayı başardı.

Şimdi ise Tesla'nın pick-up modeliyle ilgili ilginç ürün fikirleri ortaya atılmaya başladı. Bu ürünler, Cybertruck'ın özgün tasarımını farklı ürünlere uyguluyor. Dilerseniz lafı uzatmadan, bu ürün veya fikirlere yakından bakalım;

LEGO Cybertruck

LEGO'yu hepimiz biliriz. Bundan yıllar yıllar önce üretilen LEGO modelleri, fazlasıyla sınırlı kapsamlı olsa da durum artık böyle değil ve şirket, günümüzün popüler konularını ele alarak modeller üretmeyi başarabiliyor. Şimdi ise şirket yetkilileri, Tesla'nın pick-up modelini LEGO olarak üretmeyi düşünüyor. Ancak bu durum, kamuoyunun tercihine bırakılmış durumda.

LEGO yetkilileri, Cybertruck'ın LEGO modelini üretmeden önce tüketicilerin bu konudaki görüşünü öğrenmek istiyorlar. Hatta bunun için bir de internet sitesi oluşturulmuş ve en az 10 bin tüketiciden, bu fikri desteklemesi isteniyor. 600 gün boyunca sürecek destek kapsamında LEGO, 10 bin destekçiye ulaştığı takdirde bu projeyi hayata geçirecek ve Cybertruck'ın LEGO modelini üretecek.

Eğer sizler de Cybertruck'ı LEGO olarak görmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak destek verebilirsiniz.

Cybertruck Snapchat filtresi

Cybertruck için hazırlanmış bir Snapchat filtresi olduğunu biliyor muydunuz? Ancak bu filtreye ulaşmak çok da kolay değil. Çünkü bu filtreyi kullanmaya başlamadan önce burada bulunan bağlantıyı kullanmanız ve Snapchat kilidinizi kaldırmanız gerekiyor.

Cybertruck çatal bıçak seti

Tesla'nın genel görünümü, bugüne dek alışageldiğimiz araçlardan bir hayli farklı. Dolayısıyla bu tasarım, farklı sektörlere de ilham oluyor.

Cybertruck patates püresi

Ebeveynler, genellikle çocuklarının doğum günü için çeşitli şekillerde pastalar yaptırırlar. Ancak bu seferki yiyecek, sadece patates. Ortaya çıktıktan sonra viral hale gelen Cybertruck patates püresi, Tesla'nın yeni aracıyla ilgili ilginç fikirler arasındaki yerini alıyor.