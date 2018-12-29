Geçtiğimiz aylarda Elon Musk'ın attığı tweetler üzerine kendisine açılan dava, ünlü CEO'nun aleyhine sonuçlanmıştı. Tesla, yönetim kurulu başkanlığından ayrılan Musk'un yerine, bağımsız bir ekip kurmak üzere yeni atamalar yaptı.

Neredeyse hemen her gün adını bir şekilde duyduğumuz dahi CEO Elon Musk, geçtiğimiz günlerde attığı tweetler üzerine, menkul kıymetler dolandırıcılığı yapmakla suçlanmıştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'yla (SEC), Musk'a kamuoyunu yanılltığı gerekçesiyle dava açtı. Dava Musk'ın, Tesla'nın yönetim kurulu başkanlığından en az 3 yıl süreyle ayrılması ve 20 milyon dolar ceza ödemesi ile sonuçlandı.

Tesla ise SEC ile yapılan anlaşma gereği, yönetim kurulu için tamamen bağımsız kişilerden oluşan bir yapılanma sürecine gitmek durumunda kaldı. Bu nedenle farklı pozisyonlara atamalar yapmaya başlayan şirket, son olarak iki yeni atama daha gerçekleştirdi. Kathleen Wilson-Thompson ve Oracle'ın kurucularından biri ve CTO'su Larry Ellison'ı kadrolarına kattı.

Bu atamanın üzerine spekülasyonlar artmaya başladı çünkü Larry Ellison ile Elon Musk'ın yakın dostluğu herkes tarafından biliniyor. Durum böyle olunca SEC tarafından anlaşmanın ihlal edilip edilmediği konusunda ne açıklama geleceği merak konusu oldu. Öte yandan ise Musk, tüm bunlara sebep olan Twitter paylaşımlarında, alaycı bir biçimde SEC ile ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun önümüzdeki günlerde bu gelişmelere nasıl tepki vereceği ise merakla bekleniyor.