Tesla'nın gözde aracı Model 3'ün kapı kolları soğuk havada buz tutuyor ve çalışmaz hâle geliyor. Tesla kullanıcıları ise durumdan muzdarip.

Tesla, ürettiği elektrikli araçlarıyla piyasaya ününü salmış oldukça başarılı bir şirket. Tesla'nın en güncel elektrikli aracı Model 3 ise ayrıntılı ve yenilikçi tasarımıyla fütüristik özelliklere sahip yüksek teknoloji ürünü bir araç olarak karşımıza çıkıyor ancak şu aralar gerçek anlamda soğuk havanın bulunduğu yerlerde yaşayan sürücüler, eski moda bir sorundan muzdarip. Kapı kolları donuyor.

Tesla'ya Model 3 kullanıcılarından Twitter üzerinden şikayetler yağdı. Normal şartlarda Tesla kullanıcıları araçlarına yaklaştığında kapı otomatik olarak açılır ve sürücüler araçlarına kolaylıkla biner. Diğer yolcular ise kapılarda bulunan şık tasarımlı kolun arka kısmına ilk önce parmaklarıyla bastırır, devamında kolun dışarıya çıkan ön kısmını çekerek kapıyı açarlar.

Kapı aynı zamanda sürücü için de kapı kolu ile açılma seçeneğine de sahip. Ne var ki ABD'de hâkim olan soğuk hava dalgası, Model 3'lerin kapı kollarının donmasına ve bu bağlamda kapıların açılmamasına sebep oluyor. Tesla Model 3 kullanıcıları Twitter üzerinden bu soruna isyan etti.

Twitter ve Model 3 kullanıcısı Andrea Falcone, Model 3'ün kapı kolunun buzla kaplı bir resmini yayınladı.

Başka bir Model 3 kullanıcısı olan "sa ra", Model 3'ün her iki tarafındaki kapı kollarının basıldığında bile çalışmadığını ve kapının açılmadığını gösteren kısa bir video yayınladı.

Model 3 sahibi Jason Stoll ise başka bir sorunu bildirdi. Kapısını 0 santigrat derecenin altındaki hava sıcaklığında açabildiğini belirten Stoll, bunun devamında kapısını kapı kolunun mekanizması içerisinde kalan su sebebiyle kapatamadığını videoya çekti. Kapıyı açtıktan sonra açık kalan kapı kolunu yerine oturtarak aracına binen Stoll, ancak bu şekilde aracını kullanılabilir hâle getirdi.

Yukarıda sizlerle paylaştığımız gönderiler kullanıcılardan gelen şikayetlerden sadece birkaçı. Bunlar gibi daha binlerce gönderi hem Tesla'nın forum sayfasında hem de sosyal medya üzerinde paylaşıldı. Tesla ise konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Kullanıcıların tek çaresinin kapı kolunu ısıtıp buzu çözmek olduğu söyleniyor.