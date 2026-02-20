Tümü Webekno
Tesla Model 3 ve Cybertruck'ın Kolayca Hack'lenebileceği Tespit Edildi!

Siber güvenlik uzmanları, Tesla Model 3 ve Cybertruck modellerinin kolayca hack'lenebileceğini tespit ettiler. Tespit edilen yeni siber sızıntı tekniği, ilk aşamada fiziksel bağlantı gerektiriyordu. Tesla, güvenlik açığını kabul etti.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD'de hizmet vermekte olan Northeastern Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren siber güvenlik uzmanları, dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla ile ilgili bir araştırma yaptılar. Yapılan araştırma, Tesla Model 3 ve Cybertruck modellerinde çok büyük güvenlik açıkları olduğunu gözler önüne serdi.

Siber güvenlik uzmanları tarafından yapılan çalışmaya göre saldırganlar, uygun koşulları sağlamaları hâlinde Tesla otomobillerin tüm kontrolünü ele geçirebilirler. Bu da otomobillerin, sürücüsü farkında bile olmadan davranış değişikliği yapmasına neden olabilir. Potansiyel bir saldırı, hedef alınan Tesla otomobilde bulunan herkesin hayatını kaybetmesine yol açabilir gibi görünüyor.

Tesla, güvenlik açıklarını kabul etti!

Başlıksız-1

Yapılan açıklamaya göre Tesla Model 3 ile Cybertruck modellerinin hack'lenebilmesi için öncelikle fiziksel bağlantı kurulması gerekiyor. İkinci aşamada ise tersine mühendislik yöntemleri ile aracın beynine kadar ulaşılabiliyor. Üstelik Tesla, siber güvenlik uzmanlarının verilerini incelediği zaman güvenlik açıkları bulunduğunu kabul etti. Ancak Tesla'ya göre ilk aşamada fiziksel bağlantı gerekmesi, potansiyel saldırı riskini önemli ölçüde düşürüyor. Bu arada; Tesla otomobillerin daha önce uzaktan hack'lendikleri bilgisini de paylaşalım.

Siber güvenlik uzmanları, Tesla'dan yola çıkarak tüm sektör paydaşlarına önemli bir uyarı geçtiler. Yapılan açıklamada, firmaların otonom özellikler ve multimedya ekranlarına odaklanırken otomobillerin yazılıma daha fazla bağımlı hâle geldiği, hâl böyle olunca güvenlik sorunlarının en az diğer sistemler kadar önemsenmesi gerektiği ifade edildi. Otomobil üreticilerinin bu uyarıyı ne kadar önemseyeceklerini ise zaman gösterecek...

