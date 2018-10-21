Tesla'nın Bugüne Kadar Başarmış Olduğu 7 İmkansız Şey

Tesla, günümüzün en çok konuşulan otomobil üreticilerinden biri. Başlık her ne kadar clickbait gibi görünse de aslında değil. Otomotiv sektöründe imkansız görünen birçok şey, Tesla yaptıktan sonra diğer üreticiler tarafından da kopyalandı. Biz de sizler için bu "imkansız" hedefleri derledik.

1. 320 kilometre menzilli, 0'dan 100'e 4 saniyenin altında çıkan ve harika görünen bir elektrikli araba

Tesla bu hedefine orijinal Roadster ile ulaştı. Ardından Model S, sonrasında Model X ve yakın zamanda da Model 3 de bu hedefi yakaladı. 2012'den önce Tesla'ya yapılan eleştiriler hep kapalı kapılar ardında gerçekleşmiş olsa da artık CNN, CNBC, Bloomberg gibi büyük kanallarda tartışılıyor. Zamanında Tesla, sadece bir Sırp "elektrikçi" iken, artık devasa bir araba üreticisi.

Bu yüzden bu elektrikli arabayı ilk "imkansız" hedef olarak söylemekte sakınca görmüyoruz.

2. 5 yetişkin 2 de çocuk taşıyabilen; 480 kilometre menzilli, 0'dan 100'e 4.5 saniyenin altında çıkan 4 kapılı bir sedan

Önceki hedefte söylediğimiz gibi, Tesla bunu da başardı. Hatta ileriye gidip Model S'in 0-100 süresini 2.5 saniyeye kadar düşürdü. Bu da imkansız olarak görülüyordu.

3. Yılın Motor Trend arabası ve Consumer Reports'un 1 numaralı arabası

Bu her ne kadar imkansız olmasa da birçok kişi tarafından elektrikli bir arabanın bu ödülleri alabileceği düşünülmüyordu. Consumer Reports'a göre Model S, müşterilerin en memnun kaldığı araba olmuş, hatta 100 üzerinden 103 puan alarak derginin derecelendirme sistemini bozmuştu.

4. Ana pazardaki rekabet gücü

General Motors'un eski başkanı Bob Lutz, yıllar önce Tesla'nın gerçek bir otomobil firması olmadığını söylemiş ve bu pazarda kimseyle kapışamayacağını iddia etmişti.

Ancak gelin görün ki Tesla araçlar ABD'nin en güvenli araçları seçilmiş, satın aldıktan sonraki bakım ve kullanım maliyeti en düşük arabalardan biri olmuş, en iyi hızlanan aile arabalarından biri haline gelmişti. Model 3'ün ABD'nin en çok satan Amerikan arabası ve en çok satan 4. araba olmasını ise söylemeye gerek duymuyoruz.

5. Muazzam keskinlikle kendi kendine şerit değiştiren bir araba

Her ne kadar çok uzun bir zaman gibi gözükse de Tesla, otopilot özelliğini sadece 4 yıl önce tanıttı. Yine aynı yıl uzun bir süredir Volkswagen'de çalışan bir uzman olan Bertel Schmitt, Tesla'nın kendi kendisine şerit değiştiremeyeceğine inandığından kendisiyle bir iddiaya girmiş; Tesla verdiği sözü tutarsa Tesla markalı bir beyzbol şapkasını yiyeceğini Twitter'dan açıklamıştı.

Tesla tek sinyal ile kendiliğinden şerit değiştirerek sözünü tutmuş, ancak Bertel Schmitt sözünü tutmamıştı.

6. Falcon kanatlı kapıların seri üretimi yapılan bir arabada kullanılması

Tesla, Model X konusunda biraz aceleci davranmış gibi görünse de hakikat belli ki hiç öyle değil. Model X'in konuşmaları başladığı zamanlarda arabanın üretilip üretilemeyeceğine dair onlarca fikir ortaya atılmış ve birçoğu da bırakın kapıların üretilmesini, arabanın bile üretilemeyeceği yönünde olmuştu.

Tesla yine "zor kolaydır, imkansız zaman alır" prensibiyle ilerlediğini kanıtlayarak tamamen otomatik bir Falcon-Wing kapı tasarımıyla ortaya çıkmıştı. Şimdi de yılda 50 bin kadar Model X üretiliyor.

7. Model 3'ün 2020'den önce piyasaya çıkması

Model 3, 31 Mart 2016'da tanıtıldığında Tesla'nın yeni arabasını 2019 ya da 2020'den önce piyasaya çıkaramayacağı konuşulmuş; aksini söyleyenlere ise birtakım uzmanlar gülmüştü.

Sonucu ise yukarıda söylemiştik, tekrar söyleyelim: Tesla Model 3, şu anda ABD'nin en çok satan Amerikan arabasıyken, ülkede de en çok satan 4. araba konumunda.