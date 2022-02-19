Yaşadığı sorunlardan sıkılmayan ancak bizim haber yapmaktan sıkıldığımız Tesla’da bir kriz daha ortaya çıktı. Gelen haberler ABD hükümetinin, Tesla’nın otomatik fren sistemi hakkında bir inceleme başlattığını gösterdi.

Tesla’nın başı ciddi anlamda beladan kurtulmuyor, yine ABD hükümeti tarafından inceleme başlatıldı. Bu incelemenin sebebi ise tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi Tesla’nın sahip olduğu bu özelliğin düzgün çalışmaması. Buna benzer şekilde daha önce sizlere Tesla araçlardaki güvenlik sorunundan, Boombox özelliği nedeniyle ve güvenlik sorunları nedeniyle toplatılan Tesla araçlarından bahsetmiştik.

Tesla’da şimdi ortaya çıkan kriz ise aracın otonom sürüş moduna dahil bir özellik. Gelen haberlere göre birçok kullanıcı; Tesla araçların otomatik fren sistemlerinin dengesiz bir şekilde çalışmasından şikâyetçi. Açıklamalara göre bu sistemde 'Phantom Breaking'; yani 'Hayalet Frenleme' denilen ve aracın beklenmedik bir şekilde durmasına neden olan bir sorun yaşanıyor.

416.000 Tesla aracı incelenecek

416.000 Tesla Model Y ve Model 3 aracı içeren bir araştırma yapılmasına sebep olan şey, geçtiğimiz 9 ay içerisinde otomatik fren özelliği ile alakalı 354 şikayet alınması oldu. Kullanıcıların şikayet ettikleri şey ise, Tesla araçlarının otonom modundayken yolun ortasında birdenbire kendi kendine fren yapması.

ABD’nin Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği Yönetimi (NHTSA) tarafından yayınlanan rapora göre henüz bu sebepten bir kaza, yaralanma veya ölüm yaşanmadı. Raporda özellikle ilgili yapılan diğer açıklamalar ise şu şekilde;

"Şikayetler, adaptif hız sabitleyici de dahil olmak üzere otonom özelliklerini kullanırken aracın otoyolda beklenmedik bir şekilde fren yaptığını belirtiyor. Şikayetçiler, hızlı giderken ani fren yapılmadan önce bir uyarı verilmediğini ve bunun rastgele gerçekleştiğini söylüyorlar. NHTSA, potansiyel sorunun kapsamını ve ciddiyetini belirlemek ve güvenlikle ilgili olası sorunları tam olarak değerlendirmek için bu incelemeyi başlatıyor."

Her ne kadar Tesla müşterilerine ‘Bakın bu otonom moda geçince kontrol tamamen arabada olmuyor, dikkatli olun’ dese de hem müşteriler hem de otoriteler durumdan hoşnutsuz. Bu sebeple de dünyanın en büyük otomotiv şirketi olan Tesla'nın son günlerde diğer üç soruşturma ile birlikte başının bir hayli ağrıdığını; ağrımaya da devam edeceğini söylemek yanlış olmaz.