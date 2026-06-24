Tesla, birkaç gün önce otopilot modundayken 76 yaşındaki bir kadının evine çarpıp ölümle sonuçlanan kaza hakkında açıklama yaptı. Firmaya göre araç, kazada otopilotta değildi.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberde ABD’nin Teksas eyaletinde otopilot modunda olduğu iddia edilen bir Model 3’ün bir eve çarptığını ve kaza sonucunda 76 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini görmüştük. Bu olay, dünya çapında büyük ses getirmiş ve Tesla’nın otonom sürüşü ile ilgili kaygıları artırmıştı.

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Tartışmalar devam ederken Tesla’dan olayı baştan aşağı değiştirecek açıklamalar geldi. Elektrikli otomobil devi, X üzerinden yaptığı açıklamada kaza esnasında aracın otopilotta olmadığını öne sürdü.

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Tesla’ya göre sürücü gaza bastı, araç otopilotta değildi

Olayda sürücü, polise de verdiği ifadede kaza sırasında aracının otopilotta olduğunu ve kazanın bu yüzden yaşandığını belirtmişti. Ancak Tesla’ya göre bu kişi yetkilileri yanlış yönlendirmiş olabilir. Öyle ki firmanın otomobil kayıtları üzerinde yaptığı incelemelerine göre durum pek de böyle değildi.

Tesla, inceleme sonucunda kazanın olduğu sırada otomobil sürücüsünün gaza tamamen yüklendiğini belirtti. Gaza öyle basıldığında da Tesla otomobillerde tam otonom sürüş devre dışı kalıyor. Firmaya göre işte olayda da tam olarak bu yaşandı. Yani kazada suçlu Michael Butler isimli sürücü olabilir. Olay sırasında Model 3’ün 117 km/sa hızda gittiğini belirtelim. Bu da tam otonomdan ziyade sürücünün gaza bastığı ihtimalini güçlendiriyor.