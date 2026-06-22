Otopilot Modundaki Tesla, Eve Çarptı! Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Tesla'nın otopilot modundaki Model 3 otomobili, ABD'deki bir eve çarptı. Kaza sonucunda bir kadın hayatını kaybetti.

Ülkemizde de faaliyet gösteren Tesla, dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri konumunda. Firma aynı zamanda gelişmiş otonom sürüş teknolojilerinden de lider olarak gösteriliyor. Öyle ki araçlarında FSD olarak da bildiğimiz otonom sürüş özellikleri sunuluyor.

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Ancak otonom sürüş maalesef hâlâ mükemmel seviyelerde değil. Bu da istenmeyen durumların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. ABD’de ölümle sonuçlanan ve yakın zamanda yaşanan kaza da bunun son örneği oldu.

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Tesla’nın otopilotu, 76 yaşındaki bir kadının ölümüne neden oldu

Geçtiğimiz cuma gününde ABD’nin Teksas eyaletinde bir trafik kazası yaşandı. Bu kazaya Tesla Model 3 otomobili karıştı. 44 yaşındaki sürücü ise kaza sırasında aracın otopilotta olduğunu ifade etti. Kazada otomobil, Teksas’ın Katy kentinde bulunan bir eve çarptı.

Polisin aktardığına göre çarpışma yüksek hızdayken gerçekleşti. Maalesef o sırada da evin için 76 yaşındaki Martha Avila isimli kadın bulunuyordu. Kadın, hastaneye kaldırılsa da Tesla’nın çarpması sonucunda hayata tutunamadı.

Sürücü Tesla’nın otopilotta olduğunu söylese de yetkililer bunun doğru olup olmadığını araştırıyorlar. Bu kaza, otonom sürüş konusundaki şüpheleri yeniden doğuruyor. ABD’de yetkililer geçtiğimiz yıllarda otopilota dair ciddi incelemeler yapmış, kazalar yaşandığını belirtmişti. Bu olay da tahmin edebileceğiniz gibi Tesla için iyi sonuçlar doğurmayacak.