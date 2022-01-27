Elektrikli otomobil devi Tesla, 2021 yılının son çeyreğinde elde ettiği geliri açıkladı. Şirket, bir önceki yıla göre 7 kattan daha fazla gelir elde ederek toplam kârında yeni bir rekora imza attı.

Elektrikli otomobil devriminin öncüsü Tesla, geçtiğimiz haftalarda analistlerin beklentilerini alt üst eden sattığı araç sayısını açıklamıştı. 2021’in son çeyreğine ait verilere göre şirket, 3 ay içinde 305 bin 840 adet, yıl genelindeyse 930 bin 442 adet araç sattı. Şirket, 2020 yılına göre %87 daha fazla araç satışı gerçekleştirdi.

Öte yandan bu veriler, Tesla’nın yıl ve son çeyrek kazancını göstermiyordu. İşte bugün Tesla, 2021 yılının dördüncü çeyreğine ait bilançosunu paylaştı. Açıklanan verilere göre Tesla, 2021 yılında bir önceki yılı kağıttan bile fazla katlayarak inanılmaz bir kazanç elde etti. Üstelik bu satış ve kâr rakamları, pandemi şartlarına rağmen gerçekleşti.

2021 yılı boyunca 53,8 milyar dolar gelir elde edildi

Tesla, 2021 yılının son çeyreğinde 2,3 milyar dolar net kâr elde etti. Şirket, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bu oranı 270 milyon dolar olarak açıklamıştı. Yani Tesla’nın kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %760 oranında artış gösterdi. Şirketin 2021 yılı genelinde elde ettiği kâr ise 5,5 milyar dolar olarak açıklandı. Bu oran da yine bir önceki yıla göre %665 artış yaşadı.

Tesla’nın dördüncü çeyrekte elde ettiği toplam gelir ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %65 oranında artış gösterdi ve 17,7 milyar dolar olarak açıklandı. 2021 yılı boyunca elde ettiği toplam gelirse 53,8 milyar dolar (2020’ye göre %71 artış) olarak açıklandı. Tesla’nın dördüncü çeyrekte hisse başına kârı 2,05 dolar olarak açıklandı. 2020 yılının aynı döneminde bu sayı 0,24 idi.