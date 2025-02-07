Tesla'nın üst düzey yöneticileri, geçtiğimiz gün toplam değeri 72 milyon dolardan fazla olan binlerce hisse sattı.

Elon Musk yönetimindeki Tesla, dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden biriydi. Öyle ki ABD’li firmanın piyasa değeri şu anda 1,17 trilyon dolar civarında. Hâliyle büyük hissedarlarının da bu nedenle inanılmaz servetleri var.

Şimdi ise Tesla yönetiminden beklenmedik bir hamle geldi. Şirketin CFO’su, Yönetim Kurulu Başkanı ve Musk’ın kardeşi, milyonlarca dolarlık hisse sattı.

3 kişi toplamda 72 milyon dolardan fazla hisse sattı

*Taneja Vaibhav (sol) & Robyn Denholm (sağ)

Halka açık şirketlerin ABD’de şirket içinde yaptığı hisse işlemlerini ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) bildirmesi gerekiyor. İşte dün SEC’le paylaşılan belgeler, bu hisse satışlarını gözler önüne serdi.

Şİrketin en üst düzey yöneticilerinden olan CFO Taneja Vaibhav, toplam değeri 2,6 milyon dolar olan 7000 hisse sattı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm ise toplamda 43,1 milyon dolara denk gelen 112.390 hisse sattı. Şirket, bu satışların geçen yıl kabul edilen hisse senedi opsiyonu tasfiye planlarının bir parçası olduğunu söylüyor.

*Kimbal Musk

Ancak bu ikili dışında satış yapan bir kişi daha var. O da Elon Musk’ın kardeşi Kimbal Musk. Tesla’nın yönetim kurulunda yer alan Kimbal Musk, 75 bin civarında Tesla hissesini satarak 27,5 milyon dolar aldı. Onun neden sattığına ilişkin ise bir bilgi bulunmuyor.

Şirketin geçen hafta açıklanan finansal verilerinde kötü bir dönemden geçtiğini, kârlılığının yıllık oranda %70 düştüğünü görmüştük. Satışlar düşüyor, büyüme yavaşlıyordu. Yani şirket yöneticileri daha da zenginleşirken şirkette işler pek iyi gitmiyor. İlerleyen dönemde neler olacağı merak konusu.