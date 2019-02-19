Thanos'un Tony'i Nereden Tanıdığını Açıklayan Teori

Marvel’in büyük sansasyon yaratan filmi Avengers: Infinity War’da merak uyandıran noktalardan biri, Thanos’un Tony Stark’ı nereden tanıdığıydı. Bu teori, konuya ilginç bir açıdan yaklaşıyor.

Marvel filmleri söz konusu olduğunda teorilerin ardı arkası kesilmiyor. Filmlerdeki ipuçları, film ekibinin yaptığı açıklamalar ve kaynak materyali olan çizgi romanlar üzerinden dönen tartışmalar, pek çok ilgi çekici teorinin ortaya çıkmasına ön ayak oluyor.

Teorilerden biri ise Thanos’un nasıl Tony Stark’ı tanıdığı sorusuna cevap veriyor. Pek çok kişi için sorunun cevabı açık: New York Savaşı’nda Thanos’un Chitauri ordusunun ana gemisi, Tony’nin yönlendirdiği bir nükleer füze ile etkisiz hale getirildiği için Thanos’un Tony Stark hakkında bilgisi var.

Reddit kullanıcısı atradayse ise olaya farklı şekilde yanaşıyor. Tony, “Beni tanıyor musun?” diye sorduğunda Thanos, “Bilgiyle lanetlenmiş olan bir tek sen değilsin.” diyerek cevap vermişti. Reddit kullanıcısına göre Thanos, Tony’yi özel biri olduğu için tanıyor.

Teoriye göre Tony’nin tanınma sebebi savaş değil. Öyle olsa, hali hazırda bir sonsuzluk taşını elinde tutabilmiş ve yarı Celestial olan Peter Quill’i de tanıması gerekirdi. Filmde Star Lord ancak “Erkek arkadaş” olarak nitelendirilecek kadar tanınıyor.

İlk Demir Adam filmine döndüğümüzde, Obediah Stane’in Stark Industry çalışanlarına Tony’nin ark reaktörü boyunda bir reaktör yapmalarını söylüyor. Araştırmacılar ise bunun imkansız olduğunu söyleyerek karşı çıkıyor. Stane sinirlenip “Stark bunu bir mağarada, hurdalardan yaptı.” dediğinde ise araştırmacı çok basit bir cevap veriyor: “Ben Tony Stark değilim.”

Çok zeki canlıların arasında bile Tony bir anomali, anlaşılması güç bir deha. Thanos’un Stark’ın farkına varmasının sebebi, Tony’nin inanılmaz bir zekaya sahip olması ve kişisel bedelleri göze alıp gücünü sonuna kadar kullanması.

Teoriye göre Doctor Strange’in Tony Stark’ı kurtarmak için zaman taşından vazgeçme nedeni de Stark’ın bu derece özel olması. Tony, dünyanın kurtuluşu için gerekli. Teoriye göre zor durumlardan kendi başına kurtulmaya alışık olan Tony Stark da kimseye ihtiyaç duymayıp kendi kendisini kurtaracak.

Oyunun sonunda Tony Stark yine bir hurdanın içinde kendini kurtaracak bir çözüm üretecek gibi görünüyor. Bir anlamda bütün hikaye başladığı noktaya dönmüş olacak. Teorinin gerçek olup olmadığını ise 26 Nisan’da öğreneceğiz.

Teori hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce filmde neler olacak?