Bir Naughty Dog çalışanı, LinkedIn profiline The Last of Us Part 2: Remastered'da çalıştığını ekledi. Bu da uzun süredir dolaşan iddiaları doğrulayarak Remastered versiyonun geleceğini doğrulamış oldu.

Naughty Dog’un dünya çapında popüler olan ve dizi uyarlaması olarak da karşımıza çıkan çok sevilen oyunu The Last of Us, 2020’de çıkan The Last of Us: Part 2’yle devam etmişti. İlk oyunun beş yıl sonrasında geçen yapım, yalnızca PS4’te oynanabiliyordu. PS5 versiyonu ise yoktu. Bu konsolda yalnızca geriye uyumlu PS4 oyunu olarak erişime açıktı.

Son zamanlarda The Last of Us: Part 2’nin remastered versiyonunun gelebileceği söylentileri dolaşıyordu ancak Naughty Dog tarafından herhangi bir doğrulama gelmemişti. Bugün LinkedIn’de çıkan bilgiler, oyunun geleceğini doğruladı.

Naughty Dog çalışanı, yanlışlıkla Remastered versiyonun geleceğini doğruladı

Naughty Dog’da çalışan Mark Pajarillo, LinkedIn profiline pozisyonuyla ilgili bilgiler ekledi. Pajarillo, bu bilgilerde “The Last of Us: Part I” ve "The Last of Us 2: Remastered”da görev aldığını ifade etti. Bu da oyunseverlerin aylardır, hatta yıllardır dilinde dolaşan iddiayı doğrulamış oldu.

Daha önce çıkan bazı iddialar, oyunun “Director’s Cut” olarak çıkabileceğini söylüyordu. Ancak Pajarillo’nun paylaşımı, bunun yerine direkt olarak “Remastered” olarak geleceğini gösterdi. The Last of Us Part 2’yi günümüze uyarlayacak bu versiyon, muhtemelen grafik gibi alanlarda küçük iyileştirmelerle gelecek. Oyunun hâlihazırda oldukça iyi grafiklere ve oynanışlara sahip olduğunu biliyoruz. Bu yüzden yenilenmiş versiyonun nasıl değişikliklerle geleceği merak konusu.

Remastered versiyona dair ilk büyük sızıntı bu değil. Part 2’nin müziğini besteleyen Gustavo Santaolalla da temmuzda verdiği bir röportajda oyunun “geliştirilmiş bir versiyonunun” geleceğini ağzından kaçırmıştı.

The Last of Us Part 2 Remastered’ın ne zaman resmî olarak duyurulacağı bilinmiyor. Naughty Dog’un yakında bir açıklama yapmasını bekleyebiliriz. Son olarak oyunun, bu versiyonla PlayStation 5’e geleceğini tahmin etmek de yanlış olmaz.