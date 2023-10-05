Diablo 4 Steam'e Geliyor: İşte Yayınlanacağı Tarih

Blizzard'ın geçtiğimiz aylarda yayınladığı Diablo 4, Steam'e ekleniyor. 17 Ekim'de piyasaya sürülecek oyun için fiyat bilgisi açıklanmadı.

Haziran ayında, yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Diablo 4 piyasaya sürüldü. PC, PlayStation ve Xbox üzerinden oynanabilen Blizzard oyunu, oyunculardan tam not almayı başardı. Ancak bu oyunu PC'de oynamak isteyen bir oyuncunun tek bir seçeneği vardı. Diablo 4, sadece battle.net üzerinden satın alınabiliyordu. Gelen son haberler, bu durumun çok yakında değişeceğini gözler önüne seriyor.

Blizzard, Diablo 4'ü Steam'de listelemeye başladı. Ancak oyun, şimdilik Steam'de erişime açık değil. Listeleme sayfası, oyunun 17 Ekim itibarıyla çıkış yapacağını gözler önüne seriyor. Ancak Steam'de fiyat bilgisi verilmediğini belirtelim.

Diablo 4'ün Steam listeleme sayfası böyle görünüyor:

Aksiyon rol yapma türünün önemli temsilcileri arasında yer alan Diablo serisi, ilk kez 1996 yılında hayatımıza girdi. O günden beri sevilen oyun, en son 2012 yılında, Diablo 3 ile karşımıza çıktı. Oyuncuların 11 yıl süren bekleyişi de geçtiğimiz aylarda son buldu. Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de sunan oyun, Steam'e eklenmesiyle çok daha fazla oyuncuya ulaşmış olacak. Peki Diablo 4'ün PC fiyatı nasıl?

Diablo 4, üç versiyona sahip olan bir oyun. Bu versiyonlardan en ucuz olanı "Standard Edition" olarak anılıyor ve battle.net'te 1.419 TL karşılığında satın alınabiliyor. "Digital Deluxe Edition"ı 1.829 TL karşılığında satan Blizzard, "Ultimate Edition" içinse 2.021 TL istiyor. Oyunun Steam fiyatının ne olacağını ise önümüzdeki günlerde göreceğiz. Oyuna Steam üzerinden ulaşmak isteyen okurlarımız, buradaki bağlantıyı kullanabilirler.

Diablo 4 ile ilgili detaylı bilgi almak için: