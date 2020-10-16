The Mandalorian'ın yıldız ismi Pedro Pascal ve dizinin showrunner'ı Jon Favreau, dizinin olası bir filmi hakkında Variety'ye konuştu. Jon, film fikrine açık olduklarını belirtti.

Son dört yılda 5 yeni filme kavuşan Star Wars serisi, şu sıralar durgun dönemler yaşıyor. Yeni bir filme dair herhangi bir ipucunun bile olmadığı günlerde Obi-Wan ve Cassian Andor dizilerinin çekimleri de henüz başlamadı. Ancak Star Wars hayranlarının umutları burada tükenmiyor.

Önümüzdeki ay ilk sezonuyla fazlaca sevilen The Mandalorian dizisinin ikinci sezonu yayına girecek. Dizinin yayınlanmasına az bir zaman kala da dizinin yıldızı Pedro Pascal ve dizinin showrunner'ı Jon Favreau, The Mandalorian'ın geleceği hakkında Variety'ye bazı demeçler sundu.

The Mandalorian'ın filmi gerçeğe döner mi?

Pedro Pascal ve Jon Favreau, The Mandalorian'ın olası bir filmi hakkında da fikirlerini paylaştı. Pedro Pascal, dizinin muhteşem efektlerinin sinemada da muhteşem gözükeceğini söylese de The Mandalorian'ı güzel yapan şeyi değiştirmekten korktuğunu ifade etti.

Pedro, dizinin televizyonlarda fazlasıyla iyi gözüktüğünü ancak bunun sinemada herhangi bir şekilde bozulmasını istemediğini söyledi. Yine de Pedro, dizi ekibinin bunu yapabilecek tek ekip olduğunu da sözlerine ekleyerek kendilerinin böylesi bir zorluğa göğüs gerebileceklerini belirtti.

Showrunner Jon Favreau'ysa medya dünyasının değiştiğini ve artık filmler ve diziler arasındaki farkın çok az olduğunu ifade etti. Jon, yalnızca sinemada görmek istediklerimizi artık dizilerde görebildiğimizi, bunun tam tersi olabileceğini de söyleyerek kendilerinin film fikrine açık olduklarını ekledi.

Film fikrinin yanı sıra Jon, dizinin üçüncü sezonunun çekimlerinin 2020 sona ermeden başlamasını beklediklerini söyledi. Dizinin yenilikçi teknolojilerinin salgın sırasında çekim yapmanın sunduğu riskleri azaltabileceğini söyleyen Jon, dizinin bu tür şartlarda çekimlere hazır olduğunu ekledi.