The Matrix Oyuncularının Filmden Günümüze Kariyerleri

The Matrix, çıktığı dönemde özellikle konusu ile büyük yankı uyandırmıştı. Birçok tanınmış oyuncu, bu filmle kendilerini kanıtlamıştı. Peki efsaneleşmiş filmin oyuncuları geçtiğimiz seneler içerisinde neler yaptılar? Nerelerde oldukları merak edilen oyuncuların filmden sonra yaptıkları işleri sizler için derledik.

1999 yılında yapılan bilim kurgu filmi The Matrix, klasik ve kült bir film olmakla kalmadı ve insanların hayata bakışlarını, felsefi görüşlerini etkiledi. Wachowski kardeşler tarafından kaleme alınan senaryo, insanların bir simülasyon içerisinde yaşadıklarından haberdar olmadıkları ilginç bir dünyayı beyaz perdeye aktardı.

Ana karakter Neo’yu canlandıran Keanu Reeves, The Matrix’in bir filmden çok bir belgesel olduğu açıklamasıyla filmin konusuna dikkat çekmişti. Bu gibi nedenlerle zamanında hakkında çokça konuşulan filmin büyük başarısı devam filmlerini de beraberinde getirdi. Peki şu an filmin oyuncu kadrosu nerede? Gelin oyuncuların neler yaptığına yakından bakalım.

Belinda McClory:

Avustralyalı sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu Belinda McClory, filmde Switch karakterini canlandırmıştı. Tanınmasına büyük katkıda bulunan The Matrix’ten sonra McClory, 2011 yapımı X: Night of Vengence ve 2016 yapımı Turkey Shot filmlerinde rol aldı. Avustralyalı oyuncu, aynı zamanda 2014’ten 2017’ye kadar The Doctor Blake Mysteries adlı bir dizide rol aldı.

Matt Doran:

Filmde Mouse karakterine hayat veren Matt Doran, 2002 yılında Star Wars Episode 2: Attack of the Clones filminde Elan Sleazebaggano karakterini canlandırdı. Daha sonrasında 2013 yapımı Battle of the Damned ve 2017 yapımı dram gerilim filmi Trafficked’da rol aldı.

Anthony Ray Parker:

Dozer karakteri ile tanınan Anthony Ray Parker, John Cena’nın başrol oynadığı 2006 yapımı The Marine filminin kadrosunda yardımcı oyuncu olarak yer almıştı.

Marcus Chong:

Tank karakterini canlandıran Marcus Chong, filmden sonra Law & Order: Special Victims Unit ve Law & Order: Criminal Intent dizilerinde küçük roller ile izleyici karşısına çıktı. Ekranda en son 2010 yılında konuk oyuncu olarak Burn Notice adlı yapımda gördüğümüz Chong, 2019 yılında The Kill Off adında bir kitap çıkardı.

Robert Taylor:

Filmde Ajan Jones olarak karşımıza çıkmış olan Robert Taylor’ın yer aldığı en güncel yapımlar; 2017 yılında çıkan Kong: The Skull Island ve Don’t Tell'in yanı sıra 2018 yapımı The Meg oldu. Taylor, aynı zamanda 2012’den 2017’ye kadar Longmire dizisinde başrol oynadı.

Joe Pantoliano:

Filmden Cypher karakteri olarak tanınan Joe Pantoliano, sinema filmi olarak en son 2019 yapımı Bad Boys for Life’ın yanı sıra 2018 yılında çıkan The Brawler ve Feast of Seven Fishes filmlerinde yer aldı. Oyuncu, aynı zamanda Netflix dizisi Sense8’in 5 bölümünde de karşımıza çıktı.

Hugo Weaving:

Filmin ana kötüsü Ajan Smith’i canlandıran Hugo Weaving, Matrix dışında başka efsaneleşmiş yapımlarda da rol aldı. Lord of the Rings ve Hobbit serilerinde Elrond karakterine hayat veren oyuncu, yakın zaman önce Hearts and Bones ve Mortal Engines gibi yapımlarda da karşımıza çıktı.

Carrie-Anne Moss:

Filmdeki önemli karakterlerden Trinity’yi canlandıran Kanadalı oyuncu Carrie-Anne Moss, Matrix’in devam filmlerinde de önemli rolünü korumaya devam etti. Son yıllarda Frankenstein, Brain on Fire, The Bye Bye Man gibi filmlerde yer alan Moss, 2015’ten 2019’a kadar Netflix dizisi Jessica Jones’ta da oynadı.

Laurence Fishburne:

Morpheus karakteri ile hafızalara kazınan Laurence Fishburne, Matrix filmindeki oyuncu arkadaşı Keanu Reeves ile birlikte 2017 yapımı John Wick: Chapter 2 ve 2019 yapımı John Wick: Chapter 3 – Parabellum filmlerinde The Bowery King rolüyle yer aldı. Geçtiğimiz yıllarda birçok filmde karşımıza çıkmış olan Fishburne; Grown-ish, Mixed-ish ve Black-ish dizilerinin de yapımcılığını üstlendi.

Keanu Reeves:

Filmdeki Neo karakteriyle yıldızı parlayan Keanu Reeves, özellikle son yıllarda yer aldığı John Wick filmleriyle hatırlanır oldu. 2020 yılında çıkacak olan SpongeBob Movie: Sponge on the Run filminde Sage karakterini seslendiren oyuncu, yine 2020 yılında çıkacak olan Cyberpunk 2077 oyununda Johnny Silverhand karakterine sesiyle hayat verdi. Oyuncu, aynı zamanda 2016 ve 2018 yılları arasında Swedish Dicks adındaki internet dizisinde Tex karakterini canlandırmıştı.

The Matrix filminin oyuncularının şu sıralar ne yaptıklarını derlediğimiz haberimizin sonuna geldik. Siz de film hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşarak eski günleri yad edebilirsiniz.