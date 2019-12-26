Cyberpunk 2077'nin Keanu Reeves Aksiyon Figürleri Tanıtıldı

Cyberpunk 2077 oyununun yapımcı şirketi CD Projekt Red ve oyuncak üreticisi McFarlane Toys, Cyberpunk 2077 aksiyon figürleri için üç yıllık bir lisans anlaşması imzaladılar. Şirketlerin gerçekleştirdiği bu anlaşmanın ilk güzelliği de Keanu Reeves aksiyon figürlerinin tanıtılması oldu.

Oyuncak üreticisi McFarlane Toys, Keanu Reeves’in hayat verdiği Johnny Silverhand karakteri için 7 inç ve 12 inç boyutlarında iki aksiyon figürünün tanıtımını yaptı. McFarlane Toys, serinin bir parçası olarak V karakterinin 7 inç boyundaki aksiyon figürünü de tanıttı. 7 inç boyunda olan bütün aksiyon figürlerinin 22 noktadan hareket kabiliyeti bulunuyor ve fiyatları da 24.99 dolar olarak belirlendi.

Seriye V karakteri de eklendi

12 inç boyunda olan Keanu Reeves’in fiyatı ise 39.99 dolar olarak belirlendi. Fakat Keanu’nun bu figürüne ‘aksiyon figürü’ demek pek de doğru olmaz. Çünkü figür, daha çok bir heykel görevi görüyor. Silverhand’in bu heykelimsi aksiyon figüründe siyah bir gitar çaldığını görüyoruz.

Keanu Reeves'in 12 inç boyundaki aksiyon figürü

7 inçlik figür ise gitar, şişe ve ‘Rock-On’ el işaretiyle birlikte geliyor. Bu parçaların her birine farklı pozlar verip Keanu’yu kendiniz şekillendirebilirsiniz. Keanu’nun canlandırdığı Johnny Silverhand’in Cyberpunk evreninde yıldız bir müzisyen olduğunu göz önünde bulundurursak, oldukça gerçekçi figürler olduklarını söyleyebiliriz.

Keanu Reeves'in 7 inç boyundaki aksiyon figürü

Uzun bir süredir beklenen Cyberpunk 2077 oyununun ise 16 Nisan 2020 tarihinde PlayStation 4, Windows PC ve Xbox One platformlarında oyun severlerle buluşması bekleniyor. Yılın ilerleyen dönemlerinde ise Google Stadia’ya giriş yapması bekleniyor.

Cyberpunk 2077 yapımcısı Richard Borzymowski de kullanılan oyun motoruna dair geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu

CD Projekt RED, Cyberpunk 2077’nin The Witcher 3: Wild Hunt’tan farklı bir motor kullanacağını açıkladı.

Cyberpunk 2077 oyununun The Witcher 3: Wild Hunt’tan daha farklı bir oyun motoruna sahip olacağını açıklayan CD Projekt RED, yeni oyun motoru sayesinde geliştiricilerin Cyberpunk 2077’yi birinci şahıs yapabileceğini ve etraftaki binalarla gökdelenlerde derinlik elde edileceğini belirtti. Yeni oyun motorunun sağladığı özellikler arasında ‘evrensel aydınlatma’ olarak adlandırılan ve gece gündüz döngüsünü daha doğal hale getiren bir ekleme de bulunuyor.