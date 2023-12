The New York Times, OpenAI ve Microsoft'a Dava Açtı

ABD'nin önemli basın kuruluşlarından olan The New York Times, OpenAI ve Microsoft'u mahkemeye verdiğini açıkladı. Basın kuruluşu, yapay zekâ dil modellerinin eğitiminde kendilerine ait makalelerin kullanılmasını istemiyor.

Yapay zekâ ile geliştirilen sohbet botları ve büyük dil modelleri, eğitilmek için büyük miktarda veriye ihtiyaç duyuyor. Araştırmacıların da oturup milyonlarca sayfa metin yazacak, her konuda bilgi verecek hâlleri olmadığı için internetten buldukları içerikleri kulllanıyorlar.

Üretken zekâların bir şeyler ortaya çıkarmak için insanların ürettiği kaynak materyallerini kullanması, elbette telif hakkı tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Son olarak The New York Times, yapay zekâ eğitiminde makalelelerinin kullanılmaması için OpenAI ve Microsoft'u mahkemeye verdi.

Basın kuruluşlarının yapay zekâ ile başı dertte

The New York Times'ın mahkemeye başvururken iddiası ise OpenAI ve Microsoft'un milyarlarca dolarlık gazetecilik çalışmalarını çaldığı oldu. Hatta gazete, bazı örnek vakalarda yapay zekâ botlarının NYT materyallerini kelimesi kelimesine kullandığını da gösterdi. Aslında NYT, her iki firmayla da nisan ayından bu yana görüşmeler yapıyordu ama bir sonuç alınamaması üzerine federal mahkemeye başvurdular.

Geleneksel medya zaten dijital platformlara geçişle birlikte ciddi bir darbe almıştı. Gazetelerin bir kısmı, dijital pazarda kendilerine bir yer bulmayı başarmış olsa da, yapay zekânın hızlı yükselişi ile bir kez daha kendilerini tehdit altında hissetmeye başladılar. Temel olarak dijital haber platformlarını ayakta tutan reklam gelirleri için trafik olması gerekiyor. Yapay zekâ araçları ise bu trafiği orijinal kaynaktan ayırıyor. Bu yüzden de haber portallarının gelirleri düşüyor.

OpenAI: "Hayal kırıklığına uğradık."

NYT'yi temsil eden Ian B. Crosby, "Bu botlar eğitimlerinde kullanılan içeriklerle rekabet ediyor." açıklamasında bulundu. OpenAI'dan bir basın sözcüsü ise New York Times ile olan görüşmelerinin oldukça verimli geçtiğini ve gazetenin mahkemeye gitmesine hem şaşırdıklarını hem de hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi. Diğer pek çok yayıncı ile olduğu gibi gazete ile de iki tarafa da faydalı bir anlaşma yapabileceklerine inandığını belirten sözcü, firmanın içerik üreticilerinin haklarına saygılı davranmaya ve onlara yeni gelir kapıları oluşturmaya devam edeceğini söyledi.

Microsoft ise henüz konuyla ilgili olarak bir açıklamada bulunmadı. Sadece Microsoft ve OpenAI değil, hemen her üretken yapay zekâ geliştiricisi bu tür davalarla karşı karşıya. Telif düzenlemelerinin yapay zekâya nasıl karşılık vereceğini beraber göreceğiz.