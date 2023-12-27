Yapay zekâ araştırmacıları, gelişmiş modellerin bir bilgiyi nasıl öğrenip nasıl unuttuğunu anlayabilmek için Harry Potter kitaplarını kullanmaya karar verdi.

J.K. Rowling'in dünya çapında şöhrete sahip eseri Harry Potter, artık bambaşka bir alanda karşımıza çıkıyor: Yapay zekâ çalışmaları. Pek çok araştırmacının, yapay zekâ dil modelleri üzerinde çalışırken Harry Potter kitaplarını kullandığı ortaya çıktı. Bu durumun tek sebebi de serinin popülerliği değil.

Harry Potter ile öğrenip-unutma mekaniği

Bilimsel çalışmaları sevdiğiniz konular üzerine yapabilirsiniz ancak bir şeyi sırf seviyorsunuz diye bilimsel çalışmalarda kullanamazsınız. Harry Potter serisinin bu kadar sık seçilme nedeni, kitaplarda edebi anlamda çok sayıda sözcük oyunu bulunması ve anlatılan hikâyenin evreni olarak gösteriliyor. Gerçeklikten farklı bir dünyayı anlayabilmek ve ayırt edebilmek, yapay zekâ modelleri için büyük önem taşıyor. Ayrıca popüler olması da başka açılardan yapay zekâ modellerini incelemeyi kolaylaştırıyor.

Bu araştırmaların biri ise özellikle ilgi çekici. İki Microsoft araştırmacısı, "Harry Potter kimdir?" adlı bir çalışmaya imza attılar. Mark Russinovich ve Ronen Eldan adlı bu iki araştırmacı, yapay zekâ modellerinden Harry Potter ile ilgili bütün bilgirybazı bilgileri unutsa da genel olarak karar verme ve analiz yeteneklerini koruyorlar.

Araştırmacılar, Harry Potter'ı seçmeleri sayesinde modellerinin daha iyi kavranabileceğini belirtiyor. Serinin popülerliğinden dolayı diğer araştırmacılar, bilgilerin kaybolup kaybolmadığını kolayca görebiliyorlar. Bu çalışma, telif talepleri gibi konularda yapay zekânın içinde bulunduğu tartışmaları da çözmeye yardımcı olabilecek gibi gözüküyor.