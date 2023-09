Dünyanın en çok sevilen sit-com dizilerinden The Office'in yeniden çekilebileceği iddia edildi. Güvenilir bir kaynağın iddiasıyla ilgili resmî bir açıklama yapılmadı.

İlk kez 2005 yılında yayınlanan, dünyanın en çok sevilen komedi dizilerinden biri olarak tarihe geçen The Office ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 2013 yılında sona eren dizinin yeniden çekilebileceği iddia edildi. Şu an için kesinleşmiş bir şey yok ancak iddia kazanı bile The Office hayranlarını heyecanlandırmaya yetmiş durumda.

Senarist Greg Daniels'ın The Office için kolları sıvamasıyla projenin yeniden gündeme geldiği iddia ediliyor olsa da dizinin konusu ve oyuncu kadrosu gibi konular hâlâ gizemini koruyor. Ancak olayın gündeme gelmesiyle The Office oyuncularına fikirleri soruldu. Tüm oyuncular, koşullar uygun olması durumunda projede yer alacaklarına ilişkin açıklamalarda bulundular.

The Office ile ilgili iddiaların zamanlaması manidar

Sinema sektörünü yakından takip eden okurlarımız bilir; Hollywood'da tarihin en büyük grevlerinden biri gerçekleştiriliyordu ve bugün yapılan açıklamayla bu grev, büyük oranda sona erdi. Bu gelişmeden saatler sonra The Office ile ilgili iddiaların gündeme getirilmesi dikkat çekici bir durum. Bu arada; iddiaların kaynağının bilindik bir gazeteci olan Matthew Belloni olduğunu da belirtelim. Yani The Office ile ilgili iddiaların kaynağı güvenilir. Bu yüzden, çok da göz ardı etmemek gerek.

Her şeye rağmen The Office'in yeniden çekileceğine ilişkin iddialara yüzde 100 güvenmemek gerektiğini belirtelim. Popüler dizi, 2013 yılından beri yeniden çekilecek iddiaları ile gündeme gelip durdu ancak bugüne kadar hiçbir somut gelişme yaşanmadı. Eğer konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz...

Hollywood grevinde yaşanan son gelişmeleri okumak isterseniz: