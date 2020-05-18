The Umbrella Academy’nin 2. Sezon Tarihi Belli Oldu

Ünlü çizgi roman serisi The Umbrella Academy’nin dizisi, geçtiğimiz sene Netflix bünyesinde çekilmiş ve yayınlanmıştı. Kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine sahip olan bu yapımın 2. sezonla birlikte geri dönüp dönmeyeceği merak konusuydu. Netflix, bugün YouTube üzerinden yayınladığı videoyla The Umbrella Academy’nin 2. sezon tarihini resmen duyurdu.

15 Şubat 2019 tarihindeki çıkışından sonra The Umbrella Academy’den 1 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez resmi bir haber almış olduk. Universal Content Productions tarafından çekilen dizinin yapımcılığını üstlenen Steve Blackman, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınına rağmen 2. sezon çekimlerinin planlandığı gibi devam ettiğini belirtmişti.

Bugün Netflix tarafından yayınlanan videoyla da bu bilginin doğruluğu kanıtlanmış oldu. Dizinin başrol oyuncuları; Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Cameron Britton ve Mary J.Blige 2. sezonda da izleyenlerle buluşuyor.

Dizi oyuncularının ev hâllerinde dans ettikleri 2. sezon fragmanı:

31 Temmuz 2020 tarihinde izleyiciyle buluşacak olan dizinin 2. sezonu birçok yeniliği de beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz günlerde dizinin bir diğer yapımcısı olan Gerard Way ile yapılan röportajda Way, senaryoya olay örgüsünü daha iyi açıklayan detaylar eklediklerini ve bu detayların bazılarının çizgi romanlarda bile yer almadığını belirtti.

Ayrıca dizinin müziklerinin bestecisi olan Jeff Russo ile yapılan röportajda Russo, dizinin hikâyeyi işlediği ortamda büyük değişikler olduğunu belirtti. Jeff Russo, “Müzikal olarak hikâye anlatımına bakış açımızı çok fazla değiştirmemeye çalıştık ve geçen sezondan birçok mükemmel şarkıyı bu sezonda da yeni eklediğimiz parçalarla birlikte kullandık” ifadelerine yer verdi. Ayrıca Russo, yine konuşmasında yeni sezonla beraber diziye yeni karakterlerin eklendiğini duyurdu ve 'müzikal açıdan bu yeni karakterlerin hikâyelerini seyirciye aktarmanın çok eğlenceli olacağını' söyledi.