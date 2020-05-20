The Simpsons’ın Disney+’taki En Boy Oranı Sorunu Çözülüyor

Geçtiğimiz sonbaharda hayatımıza giren Disney+, The Simpsons dizisinin büyük hayal kırıklığı yaratan en boy oranı sorununu sonunda çözecek. Görüntüler yeni standartlara daha uygun olacak.

2019 yılının sonunda faaliyetlerine başlayan Disney+, The Simpsons’ın (biri hariç) tüm bölümlerini ilk günden beri kütüphanesine eklemesiyle dikkat çekmişti. Serinin pek çok hayranı ekranlarının karşısına geçtiğindeyse hayal kırıklığına uğramıştı.

The Simpsons’ın eski bölümlerinin en boy oranı yeni ekranlarla uymadığı için yapımın görüntüleri oldukça garip şekillerde kesilmişti. Bu durum nedeniyle pek çok kullanıcı Disney+’tan şikâyetçi olmuştu. Bu sorun sonunda çözülüyor.

Eski yayın formatı sorunu:

The Simpsons oldukça eski bir yapım. Dizi, ilk olarak televizyonlarda kendisine yer bulduğunda günümüzdeki geniş ekranlar, dijital servisler, bilgisayarlar yoktu. Pek çoğumuz için tarih öncesinde kalmış olan tüplü ekranlarda dizi, 4:3 en boy oranına sahip görüntülerle karşımıza çıkıyordu.

Günümüzdeyse pek çok cihazın en boy oranının 16:9 olduğunu ve yayınların da bu orana göre hazırlandığını biliyoruz. Disney+, ekranın yan taraflarında boşluk bırakmak yerine yayını enlemesine ekrana oturtup alt ve üst kısımdan kesmeyi kararlaştırmıştı.

Bu durum, görsel kalitesinin düşmesine neden olmuştu. Ayrıca dizide yer alan şakaların bir kısmı ekrandaki görüntüye odaklanıyordu ve yeni versiyonda bu şakaları, komik olan şeyi göremediğimiz için anlayamıyorduk. Disney+, bu sorunu ay sonuna kadar çözeceğini öne sürüyor. Yani önümüzde 10 gün kadar bir süre var. Disney+, bu süreçte ilk 19 sezonu ve 20. sezonun bir kısmını orijinal çözünürlüğüne geri döndürecek.

Disney+’ta The Simpsons orijinaline dönüyor:

Disney+’taki düzeltme çalışmalarının, 20. sezonun ortasına kadar olmasının nedeni, dizinin o dönemlerde geniş ekran formatına geçmesi oldu. Öte yandan bu iyileştirme, oldukça geç kalmış durumda. FX Now, hâlihazırda dizinin doğru en boy oranına sahip versiyonunu izleyicilere sunuyor.

Disney+ ayrıca The Simpsons kütüphanesini de genişletecek. Daha önce yayınlanmış bir The Simpsons filmi olan The Longest Daycare da Disney+’ta yer alacak. Disney+ şu anda ülkemizde hizmet vermiyor.