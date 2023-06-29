Başta oyun dünyası olmak üzere uyarlamaları ile edebiyat ve TV dünyasının en popüler yapımlarından olan The Witcher’ın üçüncü sezonu, bir başka karakter uyarlaması tartışmalarına sebep oldu. Şimdi de Keira Metz karakteri için seçilen aktörün oyundaki versiyona hiç benzememesi eleştirilerin odak noktası.

Netflix’in The Witcher uyarlaması, başrol Henry Cavill’in diziden ayırlmasıyla çalkantılı bir döneme girecek. Ancak bu dönem öncesinde Cavill’in, oyunların da başrolü Geralt of Rivia’yı canlandırdığı bir sezon daha izleyeceğiz.

2019’da başlayan dizinin ilk iki sezonu için yapılan oyuncu tercihleri, dizi her ne kadar sevilse de tartışma yaratmıştı. Ciri ve Yennefer karakterleri için seçilen oyuncular Freya Allan ve Anya Chalotra’nın, oyundaki versiyonlarına hiç benzememeleri özellikle serinin hayranları tarafından bazen mizahi bazen de body-shaming ya da ırkçılığa kadar varan yorumlara neden oldu.

Hatırlamak isteyenler için Ciri ve Yennefer karakterlerinin oyundaki ve dizideki versiyonları şu şekildeydi:

The Witcher’ın üçüncü sezonunda göreceğimiz Keira Metz’in oyundaki ve dizideki görünümleri de şu şekilde:

Dizide karakteri Safiyya Ingar (üstte) canlandıracak. Oyundaki animasyon uyarlaması ise yine gerçek bir aktör olan Katie McGuinness’in görünümünden referans alınarak hazırlanmıştı.

Her yeni Witcher haberinde tekrar ortaya çıkan bu tartışmalar, belki de Netflix’in faydalı gördüğü bir pazarlama kampanyasıdır, kim bilir:

Netflix’in ilk iki sezon boyunca yapılan tercihlere ilişkin sosyal medyada dönen eleştirileri gördüğünü biliyoruz. Peki neden şirket, her sezonunda buna benzer tartışmaları yeniden alevlendirecek tercihlere devam ediyor?

Artık biliyoruz ki sosyal medyada dönen bu gündemlerin dizinin izlenmesine çok da büyük bir negatif etkisi olmuyor. Hatta diziden haberdar olmayan, daha önce The Witcher’ın kitabını okumamış, oyununu oynamamış kişiler de diziden haberdar oluyorlar. Eserin hayranlarının yapılan her tercihe rağmen diziyi elbet bir gün izleyeceğini düşünen Netflix, bu tartışmaları bütçesiz bir pazarlama iletişiminin parçası haline getiriyor olabilir.

Keira Metz karakteri için Safiyya Ingar’ın seçilmesi üzerine gelen tepkiler şu şekilde, siz de düşüncelerinizi yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz: