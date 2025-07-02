Geçen yıldan beri Türkiye'de kapalı olan Threads'e ilk çıktığı günden beri beklenen "DM" özelliği geldi. Artık kullanıcılar, birbirlerine direkt mesaj gönderebilecek.

Nisan 2024’te beri maalesef ülkemizde erişime kapalı olan Meta bünyesindeki sosyal medya platformu Threads, sürekli yeni özellikler getirerek rakiplerine yaklaşmaya çalışıyordu. Şimdi ise platform, ilk çıktığı günden beri beklenen, bir sosyal medya platformunun ana özelliklerinden birini nihayet getirdi.

Threads’te artık DM’ler var. Kullanıcılar, uygulama üzerinden diğer kullanıcılara direkt mesaj gönderme imkânına sahip olacak. Threads bu hamleyle X’e iyice yetişmeye ve onla ciddi anlamda rekabet etmeye başlayacak.

Şimdilik 18 yaş ve üzeri tarafından kullanılabilecek

Ekran görüntülerine baktığımızda, DM kısmının alt bölüme ana sayfa ikonunun hemen yanına eklendiğini görüyoruz. Instagram’a benzer bir DM arayüzüne sahip olduğunu söyleyebiliriz. Sağ üstteki kalem simgesine basıp mesaj gönderebiliyorsunuz. Şirketin aktardığına göre ilk başta yalnızca takipçileriniz ve Instagram’daki ortak takipçilerinizle DM’leri kullanabileceksiniz. Bunun dışındaki kullanıcılarla mesajlaşmak mümkün olmayacak.

Ayrıca bir yaş sınırı da getirilmiş. Threads DM’leri, şimdilik yalnızca 18 yaş ve üzeri kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Buna ek olarak gruplar da yok, sadece bire bir mesajlaşma imkânı var. Platform, kimin size mesaj gönderebileceğini seçebileceğiniz bir güvenlik sistem getireceğini de eklemiş. Tabii ki grup özelliği, gelen kutusu filtreleri gibi özellikler de ilerleyen dönemde eklenecek. Şu an için uçtan uca şifreleme özelliği olmadığını da belirtelim.