Threads, kullanıcıların gönderilerini 75 güne kadar planlamasına olanak tanıyan yeni bir özellik sunadu. Yeni özelliği ile içerik paylaşımını kolaylaştırıyor.

Meta'nın popüler sosyal ağı Threads, kullanıcıların gönderilerini 75 gün öncesinden planlamasına olanak tanıyan yeni bir özelliği kullanıma sundu. Yeni özellik bilhassa yoğun içerik takvimi olanlar için işleri kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Threads kullanıcıları artık gönderilerini istedikleri tarih ve saatte paylaşılmak üzere planlayabilecek. Meta duyurduğu bu yeni özellik ile platformda içerik paylaşımını daha düzenli ve esnek bir hale getirmeyi amaçlıyor.

Gönderi planlama artık çok daha kolay

Gün içinde birden fazla gönderi planlanabilirken, yanıtlar için planlama desteği bulunmuyor. Planlama işlemi ise oldukça basit: Gönderiyi oluşturduktan sonra, sol üst köşedeki üç nokta menüsünden "Planla" seçeneği seçiliyor. Seçilen tarih ve saat onaylandıktan sonra, taslaklar klasöründen gönderi görüntülenebiliyor, düzenlenebiliyor veya silinebiliyor.

Threads, yeniden paylaşılan gönderilere çizimler, vurgular ve oklar eklenerek işaretleme yapılabilmesine olanak tanıyan yeni bir özelliği de duyurdu. Şu anda yalnızca birkaç ülkede kullanıma sunulan bu özelliğin, önümüzdeki dönemde daha fazla kullanıcıya ulaşması planlanıyor.

Meta’nın doğruluk kontrolüne dayalı moderasyon yaklaşımını değiştirme stratejisinin bir parçası olarak, Threads’e X benzeri Topluluk Notları özelliği eklendi. Bunun yanı sıra, performans analitiği ve web üzerinden çoklu taslak desteği gibi yeni özellikler de platformun işlevselliğini artırmak için devreye alındı.