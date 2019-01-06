THY'nın Lviv-İstanbul seferini gerçekleştiren Boeing 737-8F2(WL) tipi uçak pistten çıktı.

Türk Hava Yolları'nın TK442 sefer sayılı Lviv-İstanbul (IST) seferini gerçekleştiren TC-JVI tescilli BAĞCILAR isimli Boeing 737-8F2(WL) uçağı, Ukrayna Lviv Havalimanı'nda kalkış için taxi yaptığı esnada yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle pistten dışarı çıkarak toprak alana girdi. Uçağın içerisinde bulunan 6 kişilik uçuş ekibi ve 59 yolcu herhangi bir yaralanma yaşamadı.

Uçağın içerisinde bulunan yolcular olayın ardından Lviv Havalimanı Terminali'ne götürüldü. Toprak alana giren Türk Havayolları'na ait B737-800 sebebiyle, Lviv Havalimanı'nda iniş ve kalkışlar geçici olarak durduruldu. Lviv Havalimanı'na gelen uçaklar ise yakınlardaki diğer havalimanlarına yönlendirildi.

Pistlerde ve taxi yollarında buzlanmalara karşı alınan önlemler normal şartlarda bu gibi durumların önüne geçilmesi için yapılıyor. Toprak alana girerek ön tekeri toprağa saplanan THY uçağının bu alandan çıkarılması için çalışmalar halihazırda sürüyor. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı yaşanmaması ise bu durumda tek tesellimiz oluyor.