Türk Hava Yolları, sosyal medyada dolaşan "Ukrayna bilet fiyat fiyatları 10 bin TL'ye yükseldi" iddiaları ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, iddiaların asılsız olduğu, fiyatların arz-talep dengesine göre belirlendiği ifade edildi.

Rusya-Ukrayna savaşının fiili olarak başlaması ile Ukrayna'da yaşamakta olan Türk vatandaşları, bölgeyi terk etmek için harekete geçtiler. Kimileri kendi imkanlarıyla Türkiye'ye ulaşmaya çalışırken kimileri ise konsolosluklar aracılığıyla ülkeye dönmek istediler. Ancak ülkeye füzelerin yağması ve hava sahasının kapalı olması, işleri içinden çıkılmaz bir noktaya ulaştırdı.

Ukrayna'da yaşamını sürdürmekte olan Türkler, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda çeşitli iddialar dile getirdiler. Bu iddialardan bir tanesi de Türk hava yolu şirketlerinin fiyat artırımına gitmesiydi. İddialara göre Türk Hava Yolları'nın Ukrayna-Türkiye uçuşlarına ait fiyatlar 10 bin TL'nin üzerine çıkmıştı. Şimdiyse konuyla ilgili bir açıklama geldi. Türk Hava Yolları, fiyat politikalarının arz-talep durumuna göre olduğunu, olağanüstü durumlarda da bu politikanın uygulandığını duyurdu. Yetkililer, sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunun altını çizdiler.

THY'nin sosyal medyadaki iddialarla ilgili açıklaması şöyle:

Ortaklığımızın Ukrayna seferlerinin talep yoğunluğunu karşılamadığı, bilet fiyatlarının normal değerlerin üzerinde olduğu yönünde yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Dünyanın dört bir yanındaki 300’den fazla uçuş noktamız için satışa sunulan biletlerimizin fiyatları arz-talep dengesiyle belirlenmekte, olağanüstü koşulların yaşandığı dönemlerde de bu uygulama korunmaktadır.

Paylaşımlarda yer alan yüksek rakamlı uçak biletlerine ait ekran görüntüleri iki ya da daha fazla uçuş biletinden oluşan aktarmalı seyahatlere ait ücretleri göstermektedir.

Türk Hava Yolları’nın 16-23 Şubat tarihleri arasında Ukrayna – İstanbul seferlerine ait ekonomi sınıfı ücretler; tek-yön için 79 USD ile 595 USD arasında, gidiş-geliş için ise 129 USD ile 952 USD arasında değişmektedir.

Seyahatin her aşamasında misafirlerinin memnuniyetine değer veren Türk Hava Yolları olarak paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Türk Hava Yolları olarak Ukrayna’da Kiev, Harkiv, Lviv, Odesa, Zaporijya ve Herson olmak üzere 6 noktaya sefer düzenlemekteyiz.

Ortaklığımızca 24.02.2022 tarihi itibariyle Türkiye saati 04:56’da yayınlanan ilk NOTAM’a göre Ukrayna hava sahasının kapalılığından dolayı sefer icrası yapılamamaktadır.

Türk Hava Yolları tarafından Ukrayna’ya üçü kargo olmak üzere haftalık 86 sefer icra edilmektedir.

Ukrayna’daki durum yakından takip edilmekte olup, Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili otoriteler ile temaslarımız sürmektedir. Uçuş güvenliğinin sağlanması ve gerekli izinlerin alınması sonrası, Ukrayna’da kalan vatandaşlarımızın yurda getirilebilmesi için tahliye seferi hazırlıklarımız sürmektedir.

Türk Hava Yolları pandemi dönemi başta olmak üzere, ihtiyaç duyulan her durumda vatandaşlarımızın tahliyesi yönünde verilen her görevi büyük bir özveriyle ve eksiksiz olarak yerine getirmiş, binlerce vatandaşımızın ülkemize tahliyesini başarıyla gerçekleştirmiştir.

Bayrak taşıyıcı havayolu olarak vatandaşlarımızın tahliyesi yönünde alınacak kararı milli görev bilinciyle yerine getireceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.