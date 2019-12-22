THY, Unutulan Eşya Satışlarıyla İlgili Açıklama Yaptı

Türkiye’nin öncü hava yolları şirketlerinden bir tanesi olan Türk Hava Yolları, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, THY uçaklarında bulunan eşyaları ucuza sattıklarını iddia eden kişilerle herhangi bir alakaları olmadığını söyledi.

Seyahatlerde, özellikle uzun süren seyahatlerde şahsi eşyalarınızı otobüste, trende ya da uçakta unutabiliyorsunuz. Görünüşe göre bu tarz durumlardan faydalanmaya çalışan bazı dolandırıcılar ortaya çıkmış.

Türk Hava Yolları (THY), uçaklarda unutulan eşyaları ucuza sattıklarını iddia eden kişilere karşı yolcularını uyardı. Şirket, bu kişilerin THY ile alakaları olmadığını ve yolcularının bu kişilere itibar etmemelerini söyledi.

THY’den uyarı

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre THY, kendilerini Türk Hava Yolları uçaklarında unutulan eşyaların satışını yapan kişiler olarak tanıtan gruplar olduğunu belirtti. Şirket, bunların yolcuların cep telefonlarına mesaj gönderdiklerini ya da sosyal medya platformları ve internet siteleri aracılığıyla insanlara ulaştıklarını söyledi.

Türk Hava Yolları, resmi internet sitesinden “Uçaklarımızda unutulan eşyalar hakkında” başlıklı bir yazı yayınladı ve yolcularını söz konusu durum hakkında bilgilendirdi. Şirket, söz konusu kişilerin Türk Hava Yolları ile herhangi bir alakasının olmadığını belirtti.

Gönderilen mesajlarda THY logosunun kullanıldığını ve bazı cep telefonları modellerinin oldukça ucuz fiyattan satışa çıkarıldığını söyleyen şirket, bunların yolcuların cep telefonlarına mesaj olarak gönderildiğini ya da insanlara, sosyal medya kanalları ve internet siteleri aracılığıyla ulaştıklarını söyledi.

Hava yolları şirketi, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: “Bahse konu kişi ve sayfaların Türk Hava Yolları ile ilgisi bulunmamaktadır. Yolcularımızın bu tip ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur.”