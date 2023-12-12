Popüler kısa video paylaşım platformu TikTok, kullanıcıların toplamda 10 milyar dolardan fazla harcama yaptığı oyun olmayan ilk uygulama olmayı başardı.

2021 yılında aylık aktif kullanıcı sayısı 1 milyarı bulan kısa video paylaşım platformu TikTok, yeni bir kilometre taşını geride bıraktı. Sık sık tartışmalara konu olsa da popülaritesinden hiçbir şey kaybetmeyen platform, kullanıcılarının 10 milyar dolardan fazla harcama yaptığı ilk oyun olmayan uygulama olmayı başardı.

10 milyarı aşan 5., oyun olmayan ilk uygulama

Kullanıcılarının 10 milyar dolar harcadığı uygulama sayısı bugüne kadar sadece 4 olmuştu ve listenin tamamı oyunlardan oluşuyordu: King/Activision Blizzard'dan Candy Crush Saga, 12 milyar dolar ile zirvede bulunurken onu, Tencent'in Honor of Kings oyunu, XFLAG/Mixi'nin Monster Strike oyunu ve Supercell'in Clash of Clans'ı takip ediyordu.

data.ai'ın yayımladığı rapora göre TikTok bu yıla girerken, Apple ve Android uygulama mağazalarında toplamda 6,2 milyar dolarlık kullanıcı harcamasına ulaşmıştı. Bu yılın geride kalan kısmında ise sosyal medya platformu, %61'lik büyüme ile 3,8 milyar dolarlık harcamayı buldu. Bu rakam, 2022 yılının tamamında elde edilen 3,3 milyar dolarlık kullanıcı harcamasından da fazla. Üstelik bu raporda, farklı mağazalardan yapılan işlemlerin bilgileri de yer almıyor.

TikTok'ta insanlar coin almaya para harcıyor. Sonrasında bu coinler, içerik üreticilerine hediye göndermekte kullanılıyor. İçerik üreticileri de bu coinleri paraya dönüştürebiliyor, yalnız TikTok bu noktada %50'lik bir kesinti yapıyor. Gelen verilere göre özellikle ABD'deki iOS kullanıcıları ve Çin'deki TikTok kullanıcıları en çok harcamayı yapıyor.