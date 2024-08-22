Sağlık uzmanları, TikTok'ta yayılan bir ürünle ilgili uyarılarda bulundu. Prizle çalışan bir çarşafı içeren bu akımın, ölüme bile neden olabileceği söyleniyor.

Günümüzde TikTok’ta yüzlerce faklı akım gündem olabiliyor. İnsanlar da bu akımları içeren videolar çekiyorlar. Maalesef bazıları ciddi anlamda tehlikeye yol açabiliyor. Nisan ayında özellikle çocuklar için zararlı olan deodorant akımı bunun en yakın örneklerindendi.

Şimdi ise bir akım hakkında daha uzmanlardan uyarı geldi. “Topraklama çarşafı” denilen ürünleri içeren bu akımın, ölüme bile neden olabileceğini söylüyor.

Elektrik çarpmasına neden olarak ölüme neden olabilir

Bilindiği üzere TikTok, Instagram gibi platofmlarda hayatınızı kolaylaştıran tavsiyeleri içeren videolar popüler olabiliyor. İlginç bir çarşaf türünü içeren bu akım da onlardan biri. İletken malzemeleri içeren bu çarşaflar, prize takılarak çalışıyor.

İnsanlar, ürünün uykuya faydalı olduğunu belirterek “dışarıya çıkmadan toprak ile bağlantı kurmanızı sağladığını” ifade ediyor ve övgüler yağdırıyor. Yani basitçe bahçedeki toprağa basma hissini elektrik akımlarıyla taklit ediyor. Hatta iyileşme sürecine yardımcı olduğunu ve doğayla doğrudan bağlantı kurmalarını sağladığını söyleyenler bile var.

Uzmanlar, yavaş yavaş yayılan bu ürünün ciddi problemlere neden olabileceğini belirtti. Mirror’a açıklamalarda bulunan sağlık uzmanı Adeel UL-Haq, bu ürünlerin elektrik çarpma riskini artırdığının altını çizdi ve ölümlere yol açabileceğini aktardı. Elektrik sistemlerine bağlı oldukları için yıldırım çarpma gibi durumları örnek vererek büyük tehlike teşkil edebileceğini ifade etti.

Kısacası TikTok’taki tehlikeli akımlara bir yenisi daha eklendi. Umarız korkutucu sonuçlar ortaya çıkmadan önce bu ürünü yayma akımı durur.